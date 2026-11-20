MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Corea del Sur han informado este viernes de que han pospuesto una visita de expertos de Naciones Unidos sobre detenciones en plena disputa sobre la realización de inspecciones sin contar con previo aviso a cárceles y centros de retención del país.

El Ministerio de Exteriores del país ha afirmado que existe un desacuerdo sobre este asunto y ha suspendido de momento la visita de miembros del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria, la cual estaba previsto que tuviera lugar entre el 23 de noviembre y el 4 de diciembre.

A pesar de que se han llevado a cabo varias rondas de consultas entre julio y noviembre entre el grupo y los organismos nacionales pertinentes, los expertos de la ONU han sostenido que las visitas "sin previo aviso a prisiones eran fundamentales" para sus investigaciones.

No obstante, las autoridades surcoreanas, tras revisar la legislación vigente, han concluido que no pueden acceder a realizar tales inspecciones sin autorización previa y, en consecuencia, ha decidido "postergarse la visita prevista para el periodo acordado, teniendo en cuenta el tiempo necesario para continuar con las consultas".

"Estamos analizando formas de acoger al grupo de trabajo de manera que sea coherente con la legislación nacional y se base en el respeto mutuo y el consenso", ha afirmado, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.

Además, ha añadido que los términos de referencia del grupo de expertos para estas visitas "no son jurídicamente vinculantes para Corea del Sur y funcionan únicamente como un documento de referencia".

Desde el grupo de trabajo han expresado su pesar por la decisión del Gobierno de no llevar a cabo la visita. "La eficacia y la independencia de nuestro mandato requieren garantías de libertad de investigación, lo que incluye la capacidad de realizar visitas sin previo aviso a lugares donde se priva a las personas de su libertad, así como el acceso a todas las prisiones, centros de detención y lugares de interrogatorio que se consideren necesarios para el cumplimiento de nuestro mandato", ha agregado en un comunicado.