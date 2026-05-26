Corea del Sur prevé que su primer submarino nuclear estará listo en la década de 2030

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Corea del Sur. - Europa Press/Contacto/Gage Skidmore - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Corea del Sur han informado este martes de que prevén que el primer submarino de propulsión nuclear de fabricación nacional y alimentado con uranio enriquecido, estará preparado a mediados de la década de 2030.

El ministro de Defensa, Ahn Gyu Back, ha indicado que esta medida se enmarca en la 'hora de ruta' del Gobierno, que cuenta con un ambicioso programa para este tipo de submarinos, que cuenta con el visto bueno de su principal aliado en la región, Estados Unidos, tras la cumbre de líderes que tuvo lugar el pasado mes de octubre.

El proyecto, denominado 'Jang Bogo N', tiene como objetivo desarrollar y construir submarinos de propulsión nuclear en Corea del Sur con la idea de que estén operativos en el plazo de diez años, tal y como ha explicado Ahn en una reunión sobre estrategia de defensa presidida por el jefe de Estado del país, Lee Jae Myung, en una base naval de Changwon, a unos 300 kilómetros al sur de Seúl, la capital.

"Trabajaremos para botar el primer submarino de propulsión nuclear a mediados de la década de 2030 e impulsaremos su desarrollo para que entre en servicio operativo en la segunda mitad de la década de 2030 o más tarde", ha apuntado.

"Se espera que los submarinos de propulsión nuclear desempeñen un papel clave en la respuesta a las amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte, gracias a su capacidad para permanecer sumergidos durante un período prolongado con mayor movilidad", ha afirmado.