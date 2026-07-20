Corea del Sur recomienda a sus ciudadanos abandonar Oriente Próximo ante los ataques entre EEUU e Irán

Archivo - El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Corea del Sur ha recomendado este lunes a sus ciudadanos que abandonen la región de Oriente Próximo ante el repunte de las tensiones por los días de cruces de ataques entre Estados Unidos e Irán, a pesar del alto el fuego pactado en abril y el memorando de entendimiento firmado en junio.

El Ministerio de Exteriores ha emitido la alerta tras una reunión con representantes de 17 misiones diplomáticas, incluidas las embajadas en Irán e Israel, para revisar las medidas de seguridad para ciudadanos y buques surcoreanos que se encuentran en la región.

"Dado que la mayoría de los países de Oriente Próximo se encuentran desde marzo bajo una advertencia de viaje de nivel 3, que recomienda a los viajeros marcharse a menos que sea necesario, se aconseja a los visitantes de corta duración que se marchen cuanto antes, a menos que tengan razones de peso para quedarse", ha dicho el viceministro de Exteriores surcoreano, Kim Jina.

Asimismo, ha recomendado aumentar las medidas de vigilancia en torno a los buques que operan en el mar Rojo, ante el repunte de las tensiones entre los rebeldes hutíes de Yemen y Arabia Saudí y los recientes bombardeos contra aeropuertos en ambos países, tal y como ha recogido la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Por último, la cartera ha hecho hincapié en que las legaciones surcoreanas en Oriente Próximo seguirán "de cerca" los acontecimientos y adoptarán medidas "proactivas" para garantizar la seguridad de sus ciudadanos, en medio del temor de un colapso de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán y la vuelta a una guerra a gran escala en la región.