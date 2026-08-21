Corea del Sur ve "crucial" el "diálogo directo" entre EEUU y Corea del Norte para resolver la cuestión nuclear

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Corea del Norte. - -/YNA/dpa - Archivo

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Corea del Sur han expresado este viernes que es "crucial" el "diálogo directo" entre Estados Unidos y Corea del Norte para resolver la cuestión nuclear y "poner fin al programa" norcoreano, ahora que aumenta la preocupación por un posible acercamiento entre la Administración estadounidense y Pyongyang.

Un portavoz del Ministerio de Unificación ha indicado que "en este mismo momento, Corea del Norte está reforzando sus capacidades nucleares", si bien ha lamentado que las relaciones intercoreanas se encuentran "estancadas" en este momento, según ha recogido la agencia de noticias Yonhap.

"¿Qué motor existe para impulsar esto, aparte de la reanudación del diálogo entre Washington y Pyongyang?", ha aseverado, antes de argumentar que estas preocupaciones "pasan por alto la realidad práctica" subyacente.

En este sentido, ha expresado que los acontecimientos recientes "podrían significar un cambio radical". "Este diálogo podría llevar a un gran plan para reemplazar el actual sistema de armisticio inestable en la península por un régimen de paz más estable y duradero", ha sostenido.

Corea del Sur y Corea del Norte siguen técnicamente en guerra dado que el conflicto bélico --que tuvo lugar entre 1950 y 1953-- terminó con un armisticio pero no un tratado de paz.

Es por ello que ha hecho hincapié en que "un principio fundamental para convertirse en un país normal es tratar a la otra parte con consideración y respeto" y ha instado a Corea del Norte a unirse en la búsqueda una solución que beneficie a ambas partes.