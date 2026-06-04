Costa defiende que la integración en la UE es "la mejor vía" para resolver conflictos bilaterales en los Balcanes

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, junto al presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, en Belgrado (Serbia) - ALEXANDROS MICHAILIDIS

BRUSELAS, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha defendido este jueves que la integración en la Unión Europea constituye "la mejor vía" para resolver los conflictos bilaterales entre los países de los Balcanes Occidentales, en vísperas de la cumbre UE-Balcanes que se celebra este viernes en Montenegro.

Así lo ha expresado durante una rueda de prensa en Belgrado, la capital de Serbia, junto al presidente de ese país, Aleksandar Vucic, al ser preguntado por la decisión de las autoridades de Montenegro de vetar la entrada a 87 ciudadanos serbios alegando motivos de seguridad de cara a la cumbre que inicia este viernes.

"Tenemos plena confianza en las autoridades de Montenegro como país anfitrión para garantizar la protección y la seguridad del evento y, por supuesto, la protección y la seguridad de todos los líderes, incluido, desde luego, su presidente (Vucic)", ha respondido el socialista portugués ante el conflicto entre Belgrado y Podgorica por la decisión de esta última.

Al hilo, ha destacado que la gran mayoría de los países de los Balcanes occidentales son candidatos a la adhesión a la Unión Europea y que, para que el bloque comunitario pase de 27 a 33 miembros se deben dejar "los asuntos bilaterales fuera"

Ha recordado que la historia de la Unión Europea "es una historia de éxito" porque todos los Estados miembro "resolvieron previamente sus propios problemas y los problemas con sus vecinos". "Somos un proyecto de paz, nacido de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial", ha reivindicado.

"Nacimos porque, tras siglos de conflicto, los Estados europeos, y en primer lugar Francia y Alemania, decidieron superar siglos de enfrentamientos y guerras sangrientas para centrarse en construir un futuro compartido. Empezamos como seis Estados miembros y ahora ya somos 27. Todos estos países han tenido una gran cantidad de asuntos bilaterales y los resolvimos", ha proseguido en su explicación.

Aunque ha admitido que los conflictos en los Balcanes "son mucho más recientes que en otras partes de Europa", su proceso de integración en la Unión es "una gran oportunidad" para trabajar "con la mirada fija en el futuro" y no con los ojos puestos en el pasado.

"Nuestro futuro compartido es de paz, seguridad y prosperidad en la región. Para ello, es muy importante tener una relación excelente entre los seis países de los Balcanes Occidentales. Estoy seguro de que este proceso europeo para acceder a la Unión Europea es también una gran oportunidad para invertir y concentrar esfuerzos", ha concluido.