Costa explora contactos con Rusia para la apertura de canales de diplomáticos

Archivo - El presidente del Consejo Europeo, António Costa, participa en una entrevista con periodistas del European Newsroom (ENR). - MARKUS LENHARDT - Archivo

BRUSELAS 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entorno del presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha explorado "breves contactos" a nivel diplomático con Rusia para abrir "canales de comunicación" de cara a que la Unión Europea pueda defender sus "intereses específicos" de cara a unas eventuales negociaciones de paz con Ucrania.

"En las últimas semanas se han producido breves contactos a nivel diplomático para abrir canales de comunicación, pero no se ha debatido nada sobre el fondo", han explicado fuentes europeas, que han recordado que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha pedido a Europa que adopte "un papel más activo" en la construcción de las condiciones para facilitar las negociaciones de paz.

Los contactos con Moscú buscan, de cara a "cualquier escenario futuro", que la Unión Europea pueda defender sus intereses. Para ello, el equipo de Costa considera "importante" haber establecido antes "canales diplomáticos con Rusia".

Además, Antonio Costa ha coordinado "estrechamente" durante las últimas semanas con los líderes europeos "un posible acercamiento a Rusia" y los asuntos que deberán abordarse "cuando llegue el momento oportuno".

Con todo, las fuentes subrayan que "la Unión Europea no es mediadora" y que apoya a Ucrania en sus esfuerzos "por alcanzar una paz justa y duradera".