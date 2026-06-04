Costa expresa sus condolencias por la muerte de un 'casco azul' serbio en un ataque en el sur de Líbano

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, junto al presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, en Belgrado (Serbia) - ALEXANDROS MICHAILIDIS

BRUSELAS 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha expresado sus "más sentidas condolencias" por la muerte de un 'caso azul' de Serbia de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) en un ataque en el sur de Líbano en el que también han resultado heridos de levedad otros dos soldados españoles.

"Quiero expresar mis más sentidas condolencias por la pérdida del soldado serbio de la UNIFIL que falleció mientras cumplía con su deber al servicio de la paz", ha indicado el socialista portugués durante una rueda de prensa conjunta en Serbia con el presidente de ese país, Aleksandar Vucic, en Belgrado.

La FINUL ha informado en un comunicado que un 'casco azul' serbio ha fallecido a primera hora del día en un hospital de la capital, Beirut, a causa de las "heridas críticas" sufridas en un ataque, antes de agregar que los heridos están recibiendo atención médica en la instalación de la misión.

Fuentes del Ministerio de Defensa de España han confirmado a Europa Press que los dos 'cascos azules' heridos son españoles, añadiendo que ambos encuentran en estado leve y que su vida no está en peligro.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Serbia ha identificado al fallecido como el sargento Milovan Jovanovic, desplegado en Líbano como parte de la FINUL. En este sentido, ha manifestado que "ha fallecido esta mañana a causa de las heridas provocadas por el impacto de un proyectil en una base de la ONU donde hay tropas de pacificación, incluido parte del contingente serbio".

El suceso, sobre el que ni Israel ni el partido-milicia chií Hezbolá se han pronunciado por el momento, tuvo lugar horas antes de que las delegaciones de Líbano e Israel pactaran la implementación un alto el fuego supeditado al cese total de los ataques por parte del grupo libanés y a la evacuación de todos sus miembros del sector al sur del río Litani, tras finalizar este miércoles en Washington una nueva ronda de negociaciones, auspiciada por Estados Unidos, e iniciada en la víspera.