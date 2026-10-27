Costa pide al líder de la Lista Estudiantil que configure "sin dilación" las nuevas instituciones serbias

El presidente del Consejo Europeo, António Costa - Alexandros Michailidis/EU Counci / DPA

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha mantenido este martes una conversación con el líder de la Lista Estudiantil de Serbia, ganadora de las elecciones el pasado fin de semana en un vuelco histórico que ha puesto fin a más de una década de mandato del nacionalista y prorruso Aleksandar Vucic.

Después de trasladar sus felicitaciones, Costa ha recomendado a Ilija Srdanovic, cardiólogo y profesor elegido por los propios alumnos universitarios como cabeza de lista, que la prioridad ahora mismo es la de "establecer el Parlamento y el nuevo gobierno sin dilación, mediante una transición pacífica y con pleno respeto a los resultados electorales".

Frente al euroescepticismo y la afinidad a Rusia exhibidas por Vucic, Costa estima que "el lugar de Serbia es la Unión Europea".

"Estamos dispuestos a apoyar su camino europeo, con un enfoque claro en las reformas que el pueblo serbio ha reclamado: el Estado de derecho, la lucha contra la corrupción y la libertad de los medios de comunicación", ha añadido.

La Lista Estudiantil ha comenzado a dar sus primeros pasos este martes al reclamar la dimisión en pleno de la cúpula directiva de la radiotelevisión pública RTS, al considerar que actuó completamente sometida a los dictados de Vucic durante los meses de protestas que sirvieron de prolegómeno a su victoria.

Por lo demás, el heterogéneo movimiento todavía no ha declarado un programa ideológico, más allá de declarar su absoluta lealtad nacional hasta el punto de que los observadores descartan prácticamente que decidan romper con políticas históricas como la negativa a reconocer la independencia de Kosovo o separarse completamente de la influencia de Moscú.