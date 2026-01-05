Costa realiza este jueves una visita oficial a Siria, la primera de un alto cargo de la UE tras la caída de Al A

Archivo - El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen - Alexandros Michailidis/EU Counci / DPA - Archivo

BRUSELAS 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, viajarán este viernes 9 de enero a Damasco, la capital de Siria, donde se reunirán con el presidente de la Transición, Ahmed al Shara, en el que será el primer viaje oficial de altos cargos de la Unión Europea al país desde la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024.

La visita, de la que no han trascendido aún más detalles, forma parte de una gira por Oriente Próximo que mantendrán ambos dirigentes europeos, en la que también visitarán Jordania y Líbano, según han informado los sendos equipos de los dirigentes comunitarios.

La cita tiene lugar un año después de la caída de Bashar al Assad y el inicio de un proceso de transición pilotado por el presidente interino, Ahmed al Shara, antiguo líder del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS) que encabezó la revuelta contra Al Assad junto a yihadistas. En este tiempo, solo la comisaria de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, se desplazó hasta Damasco para reunirse con las nuevas autoridades.

Desde entonces, la Unión ha comenzado a ajustar su política de sanciones contra Siria y también ha puesto en valor los progresos registrados por el país en su transición y recuperación, insistiendo en la necesidad de que tenga lugar un diálogo nacional para un país democrático.

Antes de este encuentro con Al Shara de Von der Leyen y Costa, la UE ya organizó en noviembre un foro de diálogo en el marco de su Conferencia sobre el Futuro de Siria, que se celebró en Damasco, pero al que acudieron el encargado de negocios de la Delegación de la Unión Europea en Siria, Michael Ohnmacht, así como el vicesecretario general para Asuntos Políticos del Servicio de Acción Exterior de la UE, Olof Skoog.