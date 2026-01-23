Costa y Von der Leyen defienden la soberanía de Dinamarca pero abogan por mantener una buena relación con EEUU

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen. - DATI BENDO

BRUSELAS 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, han defendido la soberanía territorial de Dinamarca ante las amenazas de Estados Unidos de anexionarse Groenlandia, a la vez que han abogado por mantener una buena relación con Washington, un aliado histórico.

En una cumbre del Consejo Europeo convocada de manera extraordinaria para calibrar las relaciones de la Unión Europea con la Casa Blanca, los dos más altos cargos de Bruselas han seguido la línea de los Veintisiete reivindicando la unidad de los Estados miembro frente a cualquier tipo de "coerción", pero sin tirar por la borda los lazos con el país norteamericano.

"Defendemos con toda claridad los principios básicos, apoyamos plenamente a nuestros Estados miembros, en este caso Dinamarca, para defender su soberanía y su integridad territorial", ha avisado el socialista portugués durante una rueda de prensa al término de la cumbre.

A su vez, Costa ha indicado que los Veintisiete creen "en la alianza transatlántica" y continuarán en el futuro tratando de tener "una buena relación con Estados Unidos". También ha recordado a su vez que la UE y Estados Unidos han construido durante décadas "una comunidad transatlántica, forjada por la historia, anclada en valores comunes y dedicada a la prosperidad y la seguridad" de sus pueblos.

"Creemos que las relaciones entre socios y amigos deben gestionarse de forma cordial y respetuosa. Europa y Estados Unidos comparten un interés común en la seguridad de la región ártica, en particular a través de la OTAN. Y la UE jugará un papel más fuerte en esta región", ha añadido.

La presidenta de la Comisión Europa también ha seguido esta línea al indicar que, en lo que respecta a la relación con Estados Unidos, está "claramente mejor" que hace 24 horas, cuando Donald Trump aún no había retirado su amenaza de aranceles a los seis países miembro que participan en maniobras militares en Groenlandia.

Según ha detallado, la UE ha colaborado "muy activamente con Estados Unidos a varios niveles", de manera "firme" pero "sin agravar la situación". A la vez, "bien preparados con contramedidas comerciales e instrumentos no arancelarios" en el caso de que "se hubieran aplicado aranceles".

"Logramos resistir gracias a nuestra firmeza, pero sin agravar la situación y, lo que es más importante, muy unidos", ha agregado, para después afirmar que hay que "trabajar cada vez más por una Europa independiente" económicamente, promoviendo entre otros aspectos "llegar a otros mercados del mundo".

Durante las cerca de cuatro horas que los líderes han estado reunidos a puerta cerrada y sin teléfonos móviles, las discusiones han dejado en evidencia que hay un claro cambio de ánimo entre los Veintisiete en cuento a las relaciones con Estados Unidos, y que ante situaciones de amenaza o de coacción como los de Trump sobre Groenlandia, la UE debe responder de manera calmada, pero rápida y firme, según han indicado fuentes europeas.

INVERTIR MÁS EN EL ÁRTICO

Con todo, ambos líderes han vuelto a referirse a la defensa unánime de los Veintisiete de la soberanía territorial de Groenlandia y Dinamarca, y han instado a reforzar la seguridad de la región del Ártico.

Von der Leyen ha admitido que la UE ha invertido "de forma insuficiente en el Ártico y en su seguridad", por lo que cree que "ha llegado el momento de redoblar esfuerzos y de construir" sobre lo que ya se ha logrado.

"Como parte de este proceso, la Comisión presentará próximamente un paquete sustancial de inversiones", ha proseguido, después de recordar que la UE ya ha propuesto redoblar su apoyo financiero a Groenlandia, aunque sin concretar cifras concretas.