El ministro de Exteriores de Francia visitará Groenlandia "en las próximas semanas"

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, ha informado este viernes de que tiene previsto visitar Groenlandia "en las próximas semanas" siguiendo una invitación de las autoridades groenlandesas y tras el desacuerdo entre la OTAN y Estados Unidos en lo referente a la isla tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump.

La visita, tal y como ha explicado el ministro durante una entrevista con la cadena de televisión BFMTV, tendrá lugar con motivo de la apertura de un nuevo consulado francés en Nuuk, la capital de Groenlandia, el próximo 6 de febrero.

No obstante, ha indicado que de momento "no hay detalles" sobre el preacuerdo alcanzado entre Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre la isla. "Lo único que puedo decir es que apoyamos a Dinamarca, que es obviamente soberana y que es el primer actor en esta negociación. Siempre lo apoyaremos, al igual que apoyamos a las autoridades de Groenlandia", ha afirmado.

El propio presidente francés, Emmanuel Macron, visitó el pasado verano la zona para mostrar el apoyo de París al territorio. Esta semana, el mandatario galo ha afirmado que "tras semanas de incremento de la tensión y amenazas, hemos vuelto a una situación mucho más aceptable en el seno de la relación transatlántica". "Debemos mantenerlos alerta", dijo, al tiempo que pidió a Washington "respetar Europa".

Aunque no han trascendido más detalles del acuerdo entre Trump y Rutte, el líder de la OTAN ha asegurado que la soberanía danesa de Groenlandia "no fue abordada" durante su encuentro con el líder estadounidense.