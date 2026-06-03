Costa y Von der Leyen felicitan a Frederiksen tras revalidar el cargo de primera ministra

Archivo - La primera ministra de Dinamarca, la socialdemócrata Mette Frederiksen, junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. - ALEXANDROS MICHAILIDIS - Archivo

BRUSELAS 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han felicitado a la primera ministra de Dinamarca, la socialdemócrata Mette Frederiksen, después de haber logrado formar un nuevo gobierno tras meses de negociaciones, en el que será su tercer mandato tras haber ejercido el cargo de manera continuada desde 2019.

"Estimada Mette, mis más cálidas felicitaciones por tu tercer mandato como primera ministra de Dinamarca. Europa tiene tanto que ganar de tu experiencia, liderazgo y dedicación. Estoy muy feliz de continuar trabajando contigo en los años venideros", ha indicado la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje en redes sociales.

Por su parte, Costa --del mismo grupo político--, ha felicitado a Frederiksen por formar un nuevo gobierno en otro mensaje en redes en el que ha deseado "con interés" que continúe la "excelente cooperación" que ambos mantienen en el seno del Consejo Europeo, "trabajando por una Europa segura, próspera y bien defendida".

Frederiksen, volverá a dirigir el Ejecutivo danés por tercer mandado consecutivo, si bien lo hará con un Gobierno en minoría tras alcanzar un pacto con otros dos de los partidos del bloque de izquierdas, el socialdemócrata-verde Izquierda Verde y el Partido Social Liberal (Radikale Venstre), a los que ha sumado a la formación centrista Los Moderados, una propuesta a la que el rey Federico X de Dinamarca ya ha dado el visto bueno.