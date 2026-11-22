Archivo - Filipinas: Las familias de las víctimas de la guerra contra las drogas de Duterte siguen en directo desde la ciudad de Quezón la retransmisión del último día de las actuaciones ante la Sala de Instrucción de la CPI contra Duterte, el 27/02/26 - Zedrich Xylak Madrid / Zuma Press / Europa Press

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Corte Penal Internacional (CPI) ha solicitado este sábado que se desestime una petición presentada por el equipo legal del expresidente filipino Rodrigo Duterte --cuyo contenido permanece parcialmente bajo secreto sumarial--, al considerar que vulnera las normas procesales establecidas por el tribunal de La Haya.

El escrito, firmado por el fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang con fecha del 13 de noviembre y hecho público este viernes, va dirigido a los magistrados Joanna Korner, Keebong Paek y Nicolas Guillou, ante quienes argumenta que la solicitud de la defensa excede el alcance de las observaciones requeridas por la Sala.

Según sostiene la Fiscalía de la CPI, la defensa "contraviene las reglas y el protocolo establecido por la Sala en relación con las impugnaciones a la admisibilidad de la prueba", dado que la Regla 64 exige que cualquier objeción sobre los criterios probatorios se plantee únicamente en el momento en que dichas pruebas sean presentadas formalmente en sala.

Esta oposición procesal se produce después de que los abogados de Duterte solicitaran el pasado 12 de noviembre la exclusión del testimonio y las pruebas aportadas por un testigo clave de la acusación, vinculado al denominado Escuadrón de la Muerte de Davao.

Dicho escuadrón fue implementado por el expresidente para acabar con el crimen durante su etapa como alcalde de Davao, que implicaba graves violaciones de Derechos Humanos), y que su defensa alega que las declaraciones son "inconsistentes" y "carentes de valor probatorio".

El inicio del juicio contra el exmandatario filipino está previsto para el próximo 30 de noviembre en La Haya, más de un año y medio después de su entrega y detención bajo custodia de la CPI en marzo de 2025 por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su campaña contra las drogas.