Cuatro candidatos optan a suceder a Jerí tras ser destituido en por una moción de censura

Archivo - El Congreso de Perú en una sesión para debatir la moción de censura de la presidenta Dina Boluarte. - Peru's Congress / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cuatro candidatos respaldados por distintas formaciones políticas se disputarán este miércoles la Presidencia de Perú, en una sesión extraordinaria del Congreso para votar al sucesor de José Jerí, mandatario interino que fue destituido en una moción de censura solo cuatro meses después de llegar al puesto.

El Parlamento peruano decidirá entre Héctor Acuña, Maricarmen Alva, Edgar Reymundo y José María Balcázar, los candidatos para la elección del nuevo presidente convocada por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, para la tarde de este miércoles.

De los candidatos, Acuña cuenta con el apoyo del partido Honor y Democracia; Alva fue respaldada por Acción Popular; Balcázar cuenta con el apoyo de la bancada de Perú Libre, mientras que Reymundo se presenta en representación del Bloque Democrático Popular

A tenor de la representación parlamentaria de cada una de estas formaciones, los tres primeros candidatos optan con más opciones, con Reymundo más rezagado al contar en principio solo con cinco diputados a su favor.

Una moción de censura se llevó por delante este martes al presidente interino tras perder la votación sobre su destitución con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones.

Jerí se enfrentaba este martes a siete mociones de censura en su contra tras ser objeto de dos investigaciones por tráfico de influencias. La Justicia peruana tiene puesto el foco en la contratación de varias personas allegadas al mandatario, a la vez que han saltado a la palestra sus encuentros clandestinos con empresarios chinos. Su salida se produce a pocos meses de las elecciones generales, programadas para el 12 de abril.