Cuatro militares israelíes muertos en un ataque de milicianos de Hamás en el norte de Gaza

Archivo - Militares israelíes en la Franja de Gaza - EJÉRCITO DE ISRAEL - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cuatro militares israelíes han muerto en un ataque de milicianos palestinos en Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza, según han informado las Fuerzas Armadas israelíes.

Tres o cuatro milicianos atacaron una posición militar israelí en la zona de Kafr Yabalia sobre las 6.00 horas (hora local) poco después de que las tropas volvieran al campamento tras una serie de operaciones nocturnas, según la investigación preliminar de las Fuerzas Armadas, recogida por el diario israelí 'The Times of Israel'.

Los milicianos se acercaron a un carro de combate y dispararon contra el comandante del vehículo, que asomaba la cabeza desde su interior. Después lanzaron un explosivo dentro del carro de combate y provocaron la muerte de cuatro militares.

Otros soldados destinados en ese campamento abrieron fuego contra los milicianos, aunque no se recoge si alguno de ellos fue alcanzado por los disparos.

Las Fuerzas Armadas israelíes han identificado a tres de los fallecidos a través de sus canales oficiales: el sargento Uri Lamed (20 años), el sargento Amit Arye Regev (19 años) y el sargento Gadi Cotal (20 años), todos ellos del 52º Batallón de la 401ª Brigada Acorazada. Un quinto militar del 50º Batallón de la Brigada Nahal ha resultado herido de carácter moderado en este incidente.

Con estas son 903 las muertes de militares israelíes desde el inicio de la ofensiva sobre la Franja de Gaza en represalia por el ataque de las milicias gazatíes del 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas. En el mismo periodo han muerto 64.522 gazatíes como consecuencia de la ofensiva israelí.