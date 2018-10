Cuatro ministros de la junta militar tailandia se alían para lanzar un nuevo partido

Publicado 29/09/2018 14:40:06 CET

BANGKOK, 29 Sep. (Reuters/EP) -

Cuatro ministros de la junta de militar que gobierna Tailandia han lanzado este sábado un nuevo partido político, en medio de las especulaciones sobre su supuesto apoyo al actual primer ministro, Prayuth Chan Ocha, para que siga en el poder después de las próximas elecciones.

El partido Palang Pracharat, que recoge en su nombre la política de desarrollo económico y social impulsada por la junta, estará encabezado por el ministro de Industria, Uttama Savanayana. "Hemos malgastado demasiado tiempo y oportunidades para el desarrollo de nuestro país", ha proclamado.

El lanzamiento de la nueva formación llega solo unos días después de que Prayuth reconociese que está "interesado en la política". Los cuatro ministros que se han unido en el partido también han aclarado que no dimitirán de sus puestos, lo que abre la puerta a la continuidad de la actual cúpula.

El ministro de Comercio, Sontirat Sontijirawong, ha asegurado que Palang Pracharat no nace para prolongar el actual régimen y "no está vinculado al Ejército" ni tiene a militares en sus filas. Sin embargo, no ha descartado que vayan a apoyar a Prayuth: "No sabemos lo que decidirá y a qué partido se unirá (...) Tendremos que esperar a saber más".

El primer ministro ha marcado mayo de 2019 como teórica fecha para la celebración de las elecciones que teóricamente deberían servir como tránsito a la democracia más de cuatro años después del golpe de Estado.