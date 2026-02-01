Cuatro muertos y 28 heridos al chocar un autobús de invitados de una boda con un camión en Pakistán

Archivo - Ambulancia en Pakistán - Europa Press/Contacto/Sajjad - Archivo

MADRID 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han muerto, incluido un menor, y 28 más han resultado heridas tras colisionar un autobús con invitados de una boda con un camión en Mandhali Mor, en la provincia paquistaní de Punyab.

El autobús volcó tras el impacto, según ha informado el servicio de emergencias del distrito de Lodhran, que resalta que el camión con el que chocaron llevaba sobrecarga.

Las cuatro víctimas mortales murieron en el momento, mientras que los heridos, 27 de ellos de carácter grave, han sido trasladados al Hospital de Distrito de Lodhran. El último de los heridos recibió atención en el propio lugar del accidente.

El mes pasado murieron 24 personas en dos accidentes ocurridos el mismo día en Punyab, uno cuando un camión cayó a una acequia en Sargodha y otro cuando un autobús volcó cerca de Ormara.