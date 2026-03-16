Cuba apunta a entablar una relación comercial "fluida" con las empresas estadounidenses

Archivo - El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel - Europa Press/Contacto/Sergei Bobylev - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vice primer ministro de Cuba, Óscar Pérez-Oliva Fraga, ha anunciado este lunes la disposición de La Habana a entablar una relación comercial "fluida" con empresas de Estados Unidos, un extremo que ha extendido a los cubanos que residan en el extranjero, incluido en el país norteamericano, y deseen invertir en la isla.

El también ministro de Comercio Exterior e Inversiones cubano ha asegurado en una entrevista concedida a la cadena de televisión NBC que "Cuba está abierta a mantener una relación comercial fluida con las empresas estadounidenses", así como con "los cubanos que residen en Estados Unidos y sus descendientes".

"Esto va más allá de la esfera comercial", ha destacado Fraga, que ha indicado que "también se aplica a las inversiones, no solo a las pequeñas, sino también a las grandes, especialmente en infraestructuras". El ministro ha enmarcado estas declaraciones en los esfuerzos del Ejecutivo cubano y en particular de su cartera por crear las condiciones para favorecer un "entorno empresarial dinámico" en el país centroamericano.

Con todo, el dirigente ha denunciado que el "bloqueo" de Washington hacia la isla y su "política de hostilidad contra Cuba es sin duda un elemento que afecta el desarrollo de estas transformaciones". "El bloqueo nos priva del acceso a la financiación, del acceso a la tecnología, del acceso a los mercados y, en los últimos años, se ha dirigido específicamente a privar a nuestro país del acceso al combustible", ha explicado.

Sus declaraciones llegan días después de que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, haya confirmado conversaciones entre funcionarios de su Ejecutivo y Washington en aras de encontrar una salida "por la vía del diálogo" a la actual crisis ahondada por las amenazas del mandatario estadounidense, Donald Trump.