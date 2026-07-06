El cuerpo de Jamenei llega a Qom tras la multitudinaria despedida en Teherán

Funeral de Alí Jamenei en la torre Azadi de Teherán - Europa Press/Contacto/Iranian Supreme Leader'S Off

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los restos del ayatolá Alí Jamenei han llegado en la tarde de este lunes a la ciudad iraní de Qom tras culminar los tres días de actos en recuerdo del difunto líder supremo iraní celebrados en Teherán. Tras un día en Qom, el cuerpo de Jamenei será llevado a Irak y posteriormente regresará a Irán, concretamente a Mashhad, donde recibirá sepultura.

"El cuerpo del líder mártir ha llegado a Qom", ha informado la televisión pública iraní, IRIB, que ha emitido imágentes del helicóptero que ha llevado el féretro hasta Qom.

La comisión encargada del funeral ha informado de que el miércoles el cuerpo será llevado a Irak, a las ciudades de Nayaf y Kerbala, en el sur del país de mayoría chií. En Nayaf la procesión será de 6 kilómetros y en Kerbala, de 5,8 kilómetros, siempre entre férreas medidas de seguridad. Hasta Irak se desplazará el presidente iraní, Masud Pezeshkian.

Los últimos actos del funeral, que comenzó el pasado viernes, serán el jueves en la ciudad de Mashhad, donde será enterrado en el santuario del Imán Reza, el octavo imán chií, cumpliendo la última voluntad del dirigente, muerto el pasado 28 de febrero en un ataque israelí durante la primera jornada de la última ofensiva estadounidense-israelí contra Irán.

Las imágenes de fieles golpeándose el pecho por el luto y la multitud en la plaza que rodea a la emblemática torre Azadi han sido la nota más destacada de los actos de este lunes de cortejo fúnebre en la capital iraní. También ha habido cánticos pidiendo venganza por la sangres de Jamenei y llamamientos a la resistencia. Entre la multitud, las banderas de Irán y los retratos del difunto líder.

El ataúd de Jamenei está en todo momento acompañado de los de sus familiares muertos en el mismo ataque: Sayedé Boshra Hoseini Jamenei, Mesbá al Hoda Baqeri, Zahra Hadad Adel y Zahra Mohamadi Golpayegani.