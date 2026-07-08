La cumbre de la OTAN llega a su punto álgido tras los esfuerzos en vano de los aliados por contentar a Trump

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cumbre de la OTAN en Ankara. - OTAN

El presidente de EEUU vuelve a abrir la disputa por Groenlandia y menosprecia el compromiso aliado por su falta de apoyo en Irán

ANKARA, 8 Jul. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Iván Zambrano) -

La cumbre de la OTAN de Ankara arranca este miércoles su segunda jornada con una reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza, en la que pasarán un examen sobre gasto en defensa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un día después de que volviera a cargar contra los aliados pese a los esfuerzos de estos por contentar sus exigencias en materia de gasto militar.

En esta segunda sesión, los líderes se someterán al primer escrutinio sobre el compromiso adquirido el año pasado en La Haya, cuyo objetivo es que todos los miembros destinen el 5% de su PIB a defensa antes de 2035, que se desglosa en un 3,5% de gasto militar puro y un 1,5% en inversiones relacionadas con la seguridad

Los socios europeos y Canadá han llegado a la cita turca esperando frenar los reproches que durante este último año Washington ha vertido sobre ellos, demostrando esta vez con "hechos" su incremento en el gasto militar y la asunción de una mayor responsabilidad en la Alianza.

De hecho, durante la primera jornada de la cumbre, los aliados exhibieron músculo industrial con el anuncio de una batería de compras conjuntas que incluye una inversión de unos 37.000 millones en capacidades antidrones, la compra conjunta de una flota de aviones Airbus A400M, o un proyecto para blindar las cadenas de suministro de materias primas críticas para la defensa.

No obstante, el inquilino de la Casa Blanca hizo de menos los esfuerzos de los países europeos y de Canadá por elevar su gasto en defensa, llegando a decir que seguía "decepcionado" con ellos por no haberle ayudado durante su ofensiva contra Irán y que si la cumbre no la hubiera organizado su "amigo" Recep Tayyip Erdogan, lo mismo ni hubiera asistido.

"¿Por qué estamos gastando cientos de miles de millones de dólares si ellos no están ahí para nosotros? Nosotros siempre hemos estado ahí para ellos", sentenció el dirigente estadounidense, que barajó la idea de retirar a más tropas de suelo europeo tras el reajuste de capacidades militares de las últimas semanas.

También volvió a repetir su reclamo por anexionarse Groenlandia, alegando que "está rodeada de barcos chinos y barcos rusos", y que Dinamarca no le presta suficiente atención. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, le respondió en declaraciones a la prensa recordándole que la isla del Ártico "no está en venta".

Trump cargó concretamente contra la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a quien reprochó no haberle ayudado en su guerra en Irán; contra el primer ministro británico, Keir Starmer, sugiriendo que ha perdido su puesto por el mismo motivo; y también arremetió por por la misma razón contra Francia y Alemania.

La primera jornada de la cumbre concluyó con una cena celebrada en el palacio presidencial turco a la que los jefes de Estado y de Gobierno fueron invitados junto a sus parejas. Los líderes se hicieron una foto de familia en la que Trump, sin su esposa Melania Trump, aparece junto al anfitrión de la cumbre, Erdogan.

Con este telón de fondo, la cumbre de Ankara encara su recta final este miércoles dividida entre la exhibición de avances industriales y aumento del gasto en defensa de los socios europeos y la sombra de la desconfianza de Trump, que mantiene sus críticas a los aliados.

Pese a la brecha transatlántica, los líderes de la OTAN sí prevén alcanzar un consenso: destinar este año 70.000 millones de euros en asistencia militar para Ucrania, si bien no se espera que Estados Unidos participe en la financiación.