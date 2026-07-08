Dinamarca dice que defenderá "cada centímetro de la OTAN" tras la nuevas amenazas de Trump sobre Groenlandia

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. - Michael Kappeler/dpa

ANKARA 8 Jul. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Iván Zambrano) -

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha reafirmado que Groenlandia "no está en venta" y que su país está dispuesto a "defender cada centímetro de la OTAN", después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya vuelto a afirmar que la isla del Ártico le pertenece a Washington.

Preguntada en declaraciones a la prensa antes del comienzo del segundo día de la cumbre de la Alianza que se celebra en Ankara, la 'premier' danesa ha lamentado que la postura de Estados Unidos "es muy clara", pero que la de Dinamarca es también "tan clara como lo ha sido siempre": "Groenlandia, por supuesto, no está en venta".

"Esperamos que todos, incluidos todos los aliados, respeten el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación, y somos un Estado soberano y necesitamos que todos respeten nuestra integridad territorial y nuestra soberanía", ha aseverado, para acto seguido reivindicar que su país está dispuesto "a defender cada centímetro de la OTAN", incluida Groenlandia.

Frederiksen ha argumentado que una las razones por las que se construyó la OTAN es "que si le ocurre algo a uno de nosotros, todos debemos apoyarnos mutuamente". "Es decir, el Artículo 5 es nuestro seguro. Vale para el flanco oriental ahora mismo, con la guerra híbrida procedente de Rusia. Vale para Estados Unidos cuando fue atacado el 11-S. Y lo mismo vale para Groenlandia", ha añadido.

Cuestionada sobre Dinamarca defendería la isla del Ártico incluso de un ataque de un Estado miembro de la Alianza, como Estados Unidos, la primera ministra danesa ha sentenciado que "por supuesto" defenderá "el Reino de Dinamarca", si bien ha admitido que no podría proteger a su pueblo "sin la OTAN".

Eso sí, ha avisado de que "lo mismo vale para Estados Unidos", ya que es "gracias a la OTAN" que SUS pueblos, "a ambos lados del Atlántico, pueden estar seguros". "Y eso seguirá siendo así en el futuro", ha zanjado.

Las declaraciones de la primera ministra danesa tienen lugar un día de que Trump volviera a repetir su reclamo por anexionarse Groenlandia, alegando que la isla "está rodeada de barcos chinos y barcos rusos", y que Dinamarca no le presta suficiente atención".

"Groenlandia es muy importante para Estados Unidos. Está rodeada de barcos chinos y barcos rusos. Groenlandia era, y sigue siendo, algo que debería estar controlado por Estados Unidos, no por Dinamarca", afirmó en una rueda de prensa a su llegada a Ankara, capital de Turquía, que acoge desde este martes una cumbre de la OTAN.