La cúpula del Partido Republicano de EEUU se reúne con Zelenski en Kiev

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El máximo responsable del opositor Partido Republicano de Estados Unidos y líder de la formación en el Senado, Mitch McConnell, ha encabezado la visita realizada este sábado por una delegación del grupo a la capital de Ucrania, Kiev, para expresar su respaldo al presidente del país, Volodimir Zelenski, en la guerra contra Rusia.

McConnell viajó acompañado de la senadora por Maine, Susan Collins y los senadores por Wyoming y Texas, John Barrasso y John Cornyn, según ha publicado la oficina de Zelenski.

El viaje de los republicanos se produce dos semanas después de que hiciera lo mismo la presidenta de la Cámara de Representantes y una de las máximas responsables del gobernante Partido Demócrata, Nancy Pelosi.

En un comunicado, el presidente ucraniano ha asegurado que la visita de los republicanos envió una fuerte señal del apoyo bipartidista que está recibiendo Ucrania en la defensa del territorio, y que ha pedido a los senadores estadounidenses que refuercen las sanciones contra Rusia.

"Creemos que Rusia debe ser reconocida como un estado patrocinador del terrorismo", ha declarado el presidente ucraniano, quien aprovechó para solicitar la rápida aprobación del paquete de ayuda de 40.100 millones de dólares retenido el jueves por el senador republicano Rand Paul de Kentucky al insistir que la partida fuera supervisada por un inspector general.

"Yo juré mi cargo ante la Constitución de Estados Unidos, no ante ninguna nación extranjera y no importa las simpatías que despierte la causa, porque he jurado defender la seguridad nacional de los Estados Unidos de América", declaró el senador, antes de asegurar que "no se puede salvar a Ucrania condenando la economía estadounidense"