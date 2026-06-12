El Dalai Lama recibe el alta en un hospital de India tras una cirugía de reemplazo de rodilla

Archivo - El líder espiritual de los tibetanos, el Dalai Lama, durante un acto en 2018 (archivo) - Marijan Murat/dpa - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder espiritual de los tibetanos, el Dalai Lama, ha recibido el alta este viernes en un hospital de la capital de India, Nueva Delhi, después de someterse a una cirugía de reemplazo de rodilla, según un comunicado publicado por su oficina en nombre del centro médico encargado de la operación.

"Su Santidad el Dalai Lama fue sometido con éxito a una cirugía de reemplazo de rodilla izquierda el lunes 8 de junio en Nueva Delhi", ha dicho Rajesh Malhotra, de Indraprastha Apollo Hospitals. "Su Santidad está estable y se espera que tenga una recuperación total", ha agregado.

Así, ha destacado que supone "un gran honor" para el hospital y el equipo médico haber podido intervenir al Dalai Lama. "Estamos agradecidos por la confianza depositada en nosotros y nos sentimos privilegiados de haber podido contribuir a su cuidado", ha zanjado Malhotra.

El Dalai Lama, de 90 años, reside desde entonces en el exilio en la ciudad de Dharamshala, desde donde durante los últimos años ha sopesado sobre la continuidad de la institución --un asunto de disputa entre las autoridades de China y los tibetanos en el exilio--, que encabeza desde febrero de 1940.