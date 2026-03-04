Una decena de muertos y heridos por ataques de Israel contra el sur y el este de Líbano

Un edificio frente a la oficina del canal de televisión libanés Al Mayadeen, en Beirut, sufre daños tras un ataque con drones de Israel - Europa Press/Contacto/Ankhar Kochneva

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis personas han muerto y ocho han resultado heridas a consecuencia de un bombardeo efectuado en la madrugada de este miércoles por el Ejército israelí contra dos localidades al sur de la capital libanesa, Beirut.

Así lo recoge un balance del Ministerio de Sanidad libanés citado por la cadena de televisión Al Jadeed, después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) hayan lanzado sendos ataques contra las localidades de Aramun, en la gobernación de Monte Líbano, y de Saadiyat, en la región de Chouf.

Según la agencia de noticias estatal NNA, las fuerzas israelíes han atacado en ambos casos edificios residenciales.

Por otra parte, se ha registrado un bombardeo contra un bloque de pisos en Baalbek, en el este de Líbano, que se habría saldado con cuatro víctimas mortales y seis damnificados, de acuerdo con la NNA.

Además, las FDI han emitido una orden de evacuación para los residentes de hasta 16 municipios del sur del país, entre ellos Markaba, Hula, Majdel Selm, Chakra y Bani Hayane, a quienes emplazan a abandonar sus hogares "inmediatamente".

En un comunicado, el Ejército israelí ha alegado que "permanecer cerca de elementos o infraestructuras de Hezbolá pone en peligro la vida", en la que constituye la tercera jornada de ataques en Líbano desde que el pasado sábado iniciara junto a Washington su campaña militar contra Irán.