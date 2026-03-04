Israel subraya que Hezbolá "cometió un grave error" al atacar el país tras el asesinato de Jamenei en Irán

Daños materiales tras una serie de bombardeos ejecutados por el Ejército de Israel contra la capital de Líbano, Beirut (archivo) - Europa Press/Contacto/Bilal Jawich

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha recalcado que el partido-milicia chií Hezbolá "cometió un grave error" al iniciar el lanzamiento de misiles y drones contra territorio israelí en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en el marco de la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

"Hezbolá cometió un grave error al sumarse a la campaña. Cayó en una emboscada estratégica", ha dicho el comandante del Mando Norte del Ejército israelí, Rafi Milo. "No pararemos hasta que reciba un golpe muy duro", ha destacado, antes de agregar que Israel "golpeará con fuerza a esta organización en todas las partes de Líbano".

Así, ha cifrado en "cerca de 250" los objetivos supuestamente relacionados con Hezbolá atacados desde el inicio de la campaña de bombardeos contra el país vecino. "Seguiremos haciéndolo cada día", ha adelantado, después de que el Ejército israelí haya lanzado durante las últimas horas nuevos ataques aéreos contra el país, donde se han confirmado ya más de 60 muertos.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.