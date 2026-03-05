Una decena de países de la UE piden a Bruselas que coordine repatriaciones de sus ciudadanos desde Oriente Próximo

Archivo - La comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib. - XAVIER LEJEUNE - Archivo

BRUSELAS 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una decena de países de la Unión Europea han reclamado en los últimos días a la Comisión Europea que coordine las repatriaciones de sus ciudadanos que se encuentran atrapados en Oriente Próximo debido a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero con la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

En concreto, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Francia, Italia, Chipre, Luxemburgo, Rumanía, Eslovaquia y Austria han activado el Mecanismo de Protección Civil de la UE, que permite al Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias (ERCC) del Ejecutivo comunitario a coordinar la respuesta ante catástrofes y a contribuir a los costes de transporte y operativos.

Según un comunicado de la Comisión, desde ayer el ERCC ha apoyado a los Estados miembro de la UE con la organización de seis vuelos de repatriación, devolviendo de forma segura a ciudadanos europeos a Bulgaria, Italia, Austria y Eslovaquia.

Además, se han planificado vuelos de repatriación adicionales bajo el mecanismo para los próximos días, a medida que un número creciente de Estados miembro lo ha ido activado por la escalada del conflicto en la región, con ataques de Irán dirigidos a países del golfo Pérsico en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

"Ningún europeo está solo en una crisis. Su seguridad siempre es lo primero. Desde el primer día, nos hemos movilizado plenamente para traer de vuelta a casa a los cientos de miles de europeos varados en Oriente Próximo", ha afirmado en declaraciones remitidas en el comunicado la comisaria de Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.

El Ejecutivo liderado por Ursula von der Leyen ha asegurado en su escrito que "está tomando todas las medidas posibles" para garantizar la seguridad de los ciudadanos de la UE, apoyando a los Estados miembro en la coordinación de vuelos desde Oriente Medio.

"La prioridad es asistir a los Estados miembros y proteger a los ciudadanos de la UE atrapados en la región para traerlos de vuelta a casa, a Europa", ha proseguido en su explicación, recordando que los vuelos organizados por Estados miembro de la UE que reserven al menos un 30% de asientos a ciudadanos de otros países comunitarios pueden recibir un reembolso de hasta el 75% de los costes subvencionables.

Además, la Comisión puede reservar vuelos directamente si ningún Estado miembro tiene capacidad para apoyar a un país que solicita evacuación. En este caso, el Ejecutivo comunitaria cubriría el 100% de los costes.