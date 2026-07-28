Decenas de presos condenados a muerte en Irán cumplen 15 días en huelga de hambre

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Decenas de presos en el corredor de la muerte en la prisión de Ghezel Hesar, ubicada en la ciudad de Karaj, han cumplido 15 días de huelga de hambre para pedir la detención de las ejecuciones por casos relacionados con drogas.

Según ha informado la ONG iraní HRANA, los reclusos de uno de los pabellones de la cárcel han realizado una sentada y se han negado a aceptar las raciones de comida

Ayer, en el decimocuarto día de la huelga, aproximadamente 140 reclusos que cumplían penas distintas a la capital fueron trasladados del Pabellón 2 a la Sala 3 del Pabellón 1 de la prisión de Ghezel Hesar. Según se ha informado, las autoridades penitenciarias han decidido que solo permanezcan en el Pabellón 2 los reclusos condenados a muerte.

Durante la última semana, cientos de reclusos han sido trasladados del Pabellón 2 a otras secciones de la prisión. Sin embargo, los funcionarios penitenciarios aún no han ofrecido ninguna explicación sobre el motivo o la forma en que se han llevado a cabo estos traslados.

En los últimos días, también se han publicado varios informes e imágenes desde el interior de la prisión de Ghezel Hesar, documentando aspectos de la huelga de hambre y la protesta de sentada de los reclusos.

La huelga comenzó el lunes 13 de julio de 2026, después de que seis reclusos condenados a muerte por delitos relacionados con drogas fueran trasladados a régimen de aislamiento. Desde entonces, los reclusos manifestantes se han negado a aceptar las raciones de comida de la prisión y han continuado con su sentada, exigiendo el fin de las ejecuciones. Como parte de la protesta, algunos reclusos también se han cosido los labios.