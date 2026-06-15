Declarados culpables dos jóvenes por su papel en el incendio contra el antiguo domicilio de Starmer

El primer ministro británico, Keir Starmer - Europa Press/Contacto/Wiktor Szymanowicz

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un jurado del tribunal central de Inglaterra y Gales ha declarado culpables este lunes a dos hombres de nacionalidad ucraniana por su papel en los incendios que se produjeron tanto en la entrada del antiguo domicilio del primer ministro británico, Keir Starmer, en mayo de 2025, como en un antiguo vehículo del 'premier'.

Roman Lavrynovych, de 22 años, y Stanislav Carpiuc, de 27 años, han sido declarados culpable por daños a la propiedad tras el incendio registrado el 12 de mayo en la entrada de la vivienda de Starmer en el distrito de Islington, que estaba alquilada a su cuñada, según un comunicado la Policía Metropolitana de Londres.

Lavrynovych --arrestado en su domicilio el 13 de mayo de 2025 después de que los detectives le reconocieran mediante imágenes de cámaras de seguridad-- también ha sido declarado culpable de dos cargos de incendio provocado por imprudencia temeraria, poniendo en peligro la vida de las personas.

Por su parte, Carpiuc fue arrestado el 17 de mayo de 2025 en la sala de embarque del aeropuerto de Luton poco antes de embarcar en un vuelo a Rumanía. Un tercer hombre, un ucraniano de 35 años identificado como Petro Pochynok, ha sido absuelto de todos los cargos tras declarar que fue engañado y no tenía conocimiento de que iban a prender fuego a las antiguas propiedades de Starmer.

Los detectives concluyeron que Lavrynovych y Carpiuc fueron reclutados por un contacto ruso dentro de una aplicación de mensajería instantánea que les prometió un pago por realizar dichos hechos delictivos. Asimismo, los forenses también vincularon las huellas de las zapatillas de Lavrynovych con el aguarrás utilizado en el incendio de la calle Ellington.

El primer ataque incendiario fue registrado el 8 de mayo de 2025 contra un coche Toyota que perteneció al primer ministro, mientras que el segundo se produjo el 11 de mayo de 2025 en la entrada de otra vivienda en Islington, administrada por una empresa de la cual Starmer fue accionista, y el tercero el 12 de mayo contra su antiguo domicilio.