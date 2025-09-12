La defensa de Bolsonaro anuncia que recurrirá la condena a 27 años de cárcel hasta "en el ámbito internacional"

Las penas contra Bolsonaro y sus seis aliados sentenciados suman 157 años de prisión

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La defensa legal del expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha afirmado que la condena a 27 años y tres meses de cárcel contra su cliente por intento de golpe de Estado, la mayor del principal grupo de acusados del caso, es "absurdamente excesiva" y ha anunciado que recurrirán la sentencia "incluso en el ámbito internacional".

"La defensa entiende que las penas impuestas son absurdamente excesivas y desproporcionadas y, tras analizar los términos de la decisión, interpondrá los recursos pertinentes, incluyendo recursos internacionales", han anunciado los abogados del expresidente ultraderechista, Celso Vilardi y Paulo Amador da Cunha Bueno, en un comunicado recogido por el portal Terra.

Paralelamente, el equipo legal de Bolsonaro ha mantenido que "el expresidente no atentó contra el Estado Democrático ni participó en ningún plan, y mucho menos en los actos ocurridos el 8 de enero", y ha lamentado una "falta de tiempo" para analizar las pruebas del caso.

La condena al exmandatario ha sido la mayor del principal grupo de acusados e incluye 27 años y tres meses de prisión en régimen inicial de reclusión y 124 días multa --en los que cada día equivaldrá a dos salarios mínimos--.

Junto a él han sido condenados también al exministro de Defensa Walter Braga Netto, al exministro de Justicia Anderson Torres, al excomandante de la Armada Almir Garnier, al exjefe de Seguridad Institucional Augusto Heleno, al también exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira, y al exdirector de Inteligencia Alexandre Ramagem. Entre los siete suman un total de 157 años de cárcel.

Por su parte, el exayudante de Bolsonaro convertido en colaborador durante el caso, Mauro Cid, ha recibido, en virtud del acuerdo de culpabilidad firmado, una pena de dos años de prisión abierta, la restitución de sus bienes y objetos de valor, la ampliación de los beneficios de colaboración a su padre, esposa e hija adulta, y medidas de la Policía Federal para garantizar la seguridad del colaborador y su familia, según el comunicado publicado por el Tribunal Supremo en su web.

La defensa de Braga Netto, que ha recibido la segunda mayor sentencia, ha publicado también una nota recogida por Terra que, en líneas similares con la del equipo legal de Bolsonaro, alega haber tenido poco tiempo para revisar todos los elementos de la investigación. Asimismo, han acusado de mentir a Mauro Cid, incluido en el mismo grupo de acusados pero que acordó colaborar con la Justicia. "Se analizarán todos los recursos pertinentes, incluidos los tribunales internacionales", han rematado los letrados José Luis Oliveira Lima, Rodrigo Dall'Acqua, Rogério Costa, Millena Galdiano y Bruno Dallari Oliveira Lima.