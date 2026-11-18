Archivo - Bandera de Kuwait. - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Kuwait han anunciado a última hora de este martes que sus sistemas de defensa antiaérea están repeliendo ataques con "drones hostiles" sobre su territorio, sin que por el momento haya informaciones sobre posibles víctimas o daños materiales ni se haya señalado la autoría de los lanzamientos.

"Las defensas aéreas kuwaitíes están repeliendo ataques de drones hostiles. El Estado Mayor del Ejército señala que cualquier explosión que se escuche es resultado de la interceptación de los ataques por parte de los sistemas de defensa aérea", ha indicado la institución castrense a través de un breve comunicado difundido en sus canales oficiales.

Asimismo, las autoridades militares han instado a la población a mantener la calma y a "seguir las instrucciones de seguridad emitidas por las autoridades competentes" mientras continúan las labores de interceptación.

A diferencia de episodios anteriores registrados en los últimos meses --como los denunciados a principios de septiembre, cuando el Gobierno kuwaití acusó directamente a Irán de perpetrar una "criminal agresión" con misiles y drones contra su territorio--, el Estado Mayor no ha atribuido por ahora este nuevo ataque a ningún país ni actor regional.

Estos incidentes se enmarcan en la inestabilidad regional derivada del conflicto abierto el pasado 28 de febrero tras la ofensiva conjunta lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, un enfrentamiento que ha desencadenado repetidos intercambios de ataques con misiles y vehículos no tripulados en países del golfo Pérsico pese a los esfuerzos diplomáticos de mediación en la zona.