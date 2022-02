El defensor del Pueblo de Perú considera que el presidente Castillo "no está preparado" para dirigir el país

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El defensor del Pueblo de Perú, Walter Gutiérrez, ha criticado al presidente del país, Pedro Castillo, a quien no considera preparado para dirigir el país en el marco de la crisis política que atraviesa la nación sudamericana y que ha derivado en el anuncio de una nueva recomposición del Gabinete ministerial.

"Queda en evidencia que el presidente no está preparado para conducir la Presidencia de la República. No solo debe conocer la Constitución, sino que debe saber que esa facultad que él tiene de designar ministros no es irrestricta, tiene límites", ha aseverado Gutiérrez en una entrevista con el diario 'El Comercio'.

En esta línea, ha puesto en duda la capacidad de Castillo para hacer frente a la corrupción, pues considera que en los últimos tiempos se ha dado "un conjunto de reiteradas transgresiones de la Constitución", y se ha puesto de manifiesto la existencia de un "despacho paralelo" mientras que el Gabinete saliente está "lleno de sombras".

Gutiérrez ha reconocido sus dudas respecto a que el presidente "asuma con madurez" su responsabilidad y "opte por la posibilidad de renunciar". Así pues, en caso de que Castillo no dé un paso al lado, el defensor del Pueblo ha hecho un llamado a la aplicación del artículo 100 de la Constitución para realizarle al mandatario un juicio político.

"Las opciones se van cerrando. Si el presidente continúa aparcado en una posición de transgresión de la Constitución, no queda más alternativa que aplicar el artículo 100, es decir, el juicio político. El presidente quedaría inhabilitado si eso decide el Congreso", ha zanjado.

Castillo anunció este viernes una nueva recomposición de su Gabinete ministerial el marco de las denuncias de violencia de género que pesan sobre el nombrado primer ministro, Héctor Valer. En este sentido, remarcó que los ciudadanos no pueden vivir en "permanente incertidumbre" y que "no quieren más confrontaciones".

Mientras se gesta la enésima moción de censura contra el presidente, varias fuerzas del Congreso ya adelantaron la pasada semana que no darían su aval al nuevo equipo de gobierno, encabezado por Valer.

Tras el anuncio de la recomposición, el presidente Castillo deberá anunciar el que será su cuarto equipo de gobierno desde su victoria en las elecciones presidenciales de Perú, hace apenas ocho meses.