La Defensoría del Pueblo colombiana denuncia la desaparición y posible asesinato de un periodista en Antioquia(noroeste)

Archivo - Bandera de Colombia en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Defensoría del Pueblo de Colombia ha mostrado este miércoles su "profunda preocupación" por la desaparición y posible asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, del medio digital El Confidencial de Yarumal, quien fue visto por última vez el día anterior en una zona rural del municipio de Briceño, en el departamento de Antioquia, en el noroeste del país.

"Expresamos nuestra profunda preocupación por la desaparición del periodista Mateo Pérez Rueda, del medio digital El Confidencial de Yarumal, y por las graves informaciones conocidas hasta el momento, según las cuales se presumiría que habría sido asesinado por integrantes del Frente 36 de las disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) mientras realizaba labores de reportería", ha señalado la entidad en un mensaje publicado en redes sociales.

A renglón seguido, la institución estatal colombiana ha reiterado su "alerta" ante la "persistencia de graves riesgos para quienes ejercen el periodismo en los territorios", al tiempo que ha hecho un llamamiento "urgente" a la protección de quienes cultivan esta profesión en el país.

La desaparición de Pérez Rueda ha sido denunciada públicamente por el gobernador antioqueño, Andrés Julián Rendón, quien a través de una publicación que incluye la imagen del periodista ha solicitado la colaboración de la ciudadanía en aras de encontrarlo.

Horas después, la Secretaría de Seguridad y Justicia de Antioquia, apuntando a un presunto integrante de las disidencias de las FARC que responde al nombre de Jhon Edison Chala Torrejano, alias 'Víctor Chala', ha ofrecido hasta 300 millones de pesos colombianos (unos 68.760 euros) por informaciones que permitan "la ubicación, judicialización, y captura" de este supuesto miembro de las disidencias de las FARC Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá', señalado de "participar en la desaparición".

Estos hechos, también han sido reseñados por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la cual también ha aludido a informaciones de carácter "preliminar" sobre el supuesto asesinato de Pérez, añadiendo que, por el momento, continúa "documentando el caso".

Dentro del espectro político, una de las primeras voces que se han pronunciado sobre el caso ha sido la senadora del Pacto Histórico --movimiento político del presidente de Colombia, Gustavo Petro-- Isabel Zuleta. La misma ha urgido a la Fiscalía una "pronta investigación", tras asegurar que el joven "que denunciaba la guerra en el norte del departamento" de Antioquia fue "asesinado".

"Hoy su cuerpo sigue en la vereda, mientras ninguna autoridad del municipio asume la responsabilidad de acompañar su recuperación, alegando condiciones de inseguridad", ha recalcado Zuleta exigiendo a la Personería Municipal "que cumpla su deber y acompañe de manera inmediata esta diligencia". "No puede haber excusas cuando se trata de dignidad humana, acceso a la Justicia y respeto por las víctimas", ha zanjado.