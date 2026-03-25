Delcy Rodríguez agradece a EEUU su disposición a tener una "agenda diplomática constructiva"

Archivo - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodriguez. - Tian Rui / Xinhua News / ContactoPhoto - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha dado las gracias este miércoles al Gobierno de Estados Unidos por tener una "agenda diplomática constructiva", al tiempo que ha confirmado que ya hay una delegación venezolana de camino a Washington para mantener conversaciones.

"Yo sé la propuesta que tiene el presidente (Donald) Trump, sabemos que venimos de mucha turbulencia en nuestras relaciones bilaterales, y agradezco que en este momento estemos ambos gobiernos en disposición de abonar una agenda diplomática constructiva bilateral que sea beneficiosa", ha expresado Rodríguez durante su participación virtual en la Cumbre FII Priority Miami 2026.

La cumbre, que reúne a líderes políticos, financieros y empresariales de todo el mundo, durará hasta el 27 de marzo. Durante su intervención la presidenta ha subrayado que el principal punto de avance en la región con Estados Unidos está vinculado al sector energético.

"El primer evento es la recuperación de los acuerdos de comercialización entre el petróleo de Venezuela y Estados Unidos, que sin duda es un mercado natural para los hidrocarburos de Venezuela", ha aclarado, antes de añadir que "históricamente este mercado ha significado el 40%".

Asimismo, ha resaltado que lo importante es que "el inversionista sepa que, indistintamente de alternancias políticas, contexto de restricción, hay seguridad, leyes que permita el retorno de inversiones".

"Hemos recibido más de 120 empresas energéticas, principalmente de Estados Unidos, pero también de Europa y Asia, que han venido. Los invito a que se sumen, vengan a Venezuela para que vean la verdad de Venezuela. No permitamos que el diálogo entre los países sea tomado por las transnacionales de la comunicación. Que sea el cara a cara entre los gobiernos, los inversionistas que puedan venir a Venezuela y ver nuestra realidad", ha aseverado.

En este sentido, ha recalcado que sus diplomáticos están rumbo a Washington para restablecer "el diálogo geopolítico requerido para la vida de las naciones", pero sobre la base de "la soberanía y el Derecho Internacional". "Venezuela juega un papel importante para la economía de la región", ha afirmado Rodríguez, que ha instado a la "unidad" de Latinoamérica.