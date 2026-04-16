Delcy Rodríguez anuncia "pasos estratégicos" en el proceso de "normalización económica" de Venezuela

Archivo - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. - CARLOS GARCIA RAWLINS - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado que Venezuela está dando "pasos estratégicos" en el proceso de "normalización económica" y ha señalado que el Banco Central ha logrado "recuperar su acceso al sistema financiero global", una medida que llega tras la captura del presidente Nicolas Maduro y su mujer, Cilia Flores, a raíz de la operación militar perpetrada por Estados Unidos a principios de enero.

"El Banco Central de Venezuela puede tener ya acceso al sistema financiero internacional; los bancos públicos más importantes también van a tener acceso al sistema financiero internacional, a tener sucursales internacionales, y que eso seguirá abonando para una Venezuela libre de sanciones", ha expresado Rodríguez.

Asimismo, ha subrayado que la reactivación de las sucursales internacionales para las instituciones financieras más importantes del Estado es "una realidad que fortalecerá la operatividad económica nacional" y ha hecho hincapié en que el objetivo central del Gobierno es "recuperar el bienestar social".

"El camino es la productividad. ¿Para qué? Para la felicidad social, que podamos tener ingresos para los trabajadores, para las trabajadoras, para los servicios públicos tan golpeados por el bloqueo económico contra Venezuela", ha afirmado, al tiempo que ha pedido "unidad nacional", según informaciones de la cadena de televisión Globovision.

Es por ello, que ha instado a la ciudadanía a participar en la jornada conmemorativa de marchas que tendrá lugar el próximo domingo. "Nosotros estamos en la batalla y hemos llamado a toda Venezuela este domingo 19 de abril; vamos a la Gran Peregrinación por una Venezuela de paz, una Venezuela de encuentro, una Venezuela libre de sanciones", ha recalcado.

Rodríguez ha destacado que con estas medidas se busca "consolidar un modelo de independencia para las nuevas generaciones" y ha manifestado que "el objetivo es dejar a las próximas generaciones una nación que pueda marchar en libertad, independiente, soberana.