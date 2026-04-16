Delcy Rodríguez recibe a una delegación de la UE para "fortalecer la cooperación bilateral"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el director general adjunto para las Américas en el Servicio Europeo de Acción Exterior, Pelayo Castro, reunidos en Caracas, Venezuela - PRENSA PRESIDENCIAL DE VENEZUELA

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha mantenido una reunión este miércoles con representantes de la Unión Europea (UE) en la que las partes han discutido "estrategias para fortalecer la cooperación bilateral".

Así lo ha anunciado la oficina de prensa presidencial venezolana en un comunicado en el que describe como "objetivo principal" del encuentro "discutir estrategias para fortalecer la cooperación bilateral y sentar las bases para una nueva etapa de relaciones productivas".

Las partes, mantiene Caracas, han abordado "temas clave bajo los principios de respeto mutuo, del respeto a la soberanía y del diálogo constructivo" y han definido "una agenda de trabajo conjunta orientada a potenciar áreas estratégicas".

Según el documento, a la reunión han asistido, del lado venezolano, el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, y la propia Delcy Rodríguez. En cambio, la delegación europea ha estado compuesta por el director general adjunto para las Américas en el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Pelayo Castro; la encargada de negocios de la UE en Venezuela, María Antonia Calvo Puerta, y la jefa de la división para América del Sur, Adriana Vázquez.

Por su parte, la Delegación de la Unión Europea en Venezuela ha confirmado el encuentro entre Pelayo Castro y Delcy Rodríguez, el cual, ha defendido en redes, "reafirma la voluntad de fortalecer el entendimiento, abordar prioridades respectivas y explorar vías de cooperación entre la UE y Venezuela en esta nueva fase".