Delcy Rodríguez asegura que Venezuela tendrá "elecciones libres y justas"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez - Europa Press/Contacto/Marco Salgado

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha asegurado este jueves que el país latinoamericano celebrará "elecciones libres y justas", si bien no ha apuntado a una posible fecha para su convocatoria, días después de que su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, haya descartado comicios a corto plazo, alegando que primero "se debe lograr la estabilización" de Venezuela.

"Tendremos elecciones en este país, justas y libres, por supuesto", ha recalcado durante una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense NBC en la que ha destacado que su país celebra comicios "constantemente". "Hemos tenido más de 30", ha asegurado.

En este sentido, la dirigente venezolana ha señalado que "hay algunas elecciones menos conocidas, como las comunales, donde incluso se definen proyectos" y ha subrayado que la convocatoria electoral "está establecida en la Constitución". "Además, necesitaremos un diálogo político para asegurarnos de que estas elecciones se celebren", ha defendido.

Por otra parte, preguntada por un eventual regreso a Venezuela de la líder opositora María Corina Machado, quien se encuentra actualmente en Washington, y su candidatura a unas futuras elecciones, Rodríguez ha señalado que "no es algo que (le) incumba". Al ser preguntada sobre ayudar a Machado a volver a territorio venezolano, ha respondido negativamente.

"No entendemos por qué muchas veces se hace tanto alboroto sobre su vida", ha declarado, al tiempo que ha reclamado que Machado "responda" al país sobre su "llamamiento al bloqueo económico de Venezuela". "Debe responder a los sectores económico del país, tendrá que responder por qué ella llamó a una intervención militar, por qué pidió sanciones para Venezuela y por qué celebró las acciones que tuvieron lugar en enero", ha añadido aludiendo al ataque militar de Estados Unidos que se saldó con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Rodríguez ha asegurado que ha sido invitada a Estados Unidos y ha vuelto a defender que Maduro es el "presidente legítimo" venezolano a pesar de que se encuentra fuera del país, asegurando que tanto él como su esposa, Cilia Flores, "son inocentes".

No obstante, ha recalcado que es ella la que está "a cargo de la presidencia" actualmente, pero ha incidido en que Maduro es el verdadero presidente: "lo digo como abogada". "Yo estoy encargada, y eso se refleja claramente en la Constitución de Venezuela. Y por la cantidad de trabajo que tengo y lo ocupada que estoy, puedo decir que es un trabajo muy muy duro que estamos completando día a día", ha explicado.

El miércoles, la que fuera vicepresidenta de Venezuela antes de la captura de Maduro recibió al secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, en el palacio de Miraflores. Durante el encuentro, ambos abordaron la agenda energética entre ambos países en lo que parece apuntar al establecimiento de una cooperación entre las partes.

Tras dicho encuentro, la propia Rodríguez destacó que asumió el cargo de presidenta encargada en "condiciones inéditas" y aseveró "que a través de la diplomacia los dos países podrán superar sus diferencias". "Que sean el diálogo diplomático, el diálogo político y el diálogo energético los canales pertinentes para que Estados Unidos y Venezuela asuman con madurez, desde la divergencia histórica, cómo seguir avanzando", expresó.