Delcy Rodríguez cifra en más de 700 las viviendas dadas a familias afectadas por los terremotos de junio en Venezuela

Archivo - Daños materiales en La Guaira por los terremotos de junio de 2026 en Venezuela (archivo) - Marcos Salgado / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha asegurado que las autoridades han entregado más de 700 viviendas a familias afectadas por los terremotos del 24 de junio en el país, al tiempo que ha fijado como meta dar un total de 4.000 viviendas a los damnificados de aquí a final de año.

Rodríguez ha indicado durante la entrega de 181 viviendas en un acto en Fuerte Tiuna que en el marco del 'Plan Venezuela Renace' se han dado hasta ahora 709 viviendas a familias afectadas por los seísmos, que dejaron más de 6.500 muertos, según ha recogido la agencia estatal venezolana de noticias, AVN.

"Serán muchas más gracias a los planes que estamos ejecutando. Todas las familias que permanecen en campamentos solidarios se trasladarán a un nuevo hogar", ha prometido, al tiempo que ha reseñado que otras 1.800 familias se han visto beneficiadas por la rehabilitación de sus hogares.

Por otra parte, ha expresado su agradecimiento a "todos los países que extendieron su mano solidaria" durante las labores de búsqueda y rescate, con una mención especial a "los rescatistas de España" y el perro de rescate Quino, fallecido hace dos semanas y condecorado previamente por su labor en Venezuela.