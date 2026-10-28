Delcy Rodríguez defiende que las elecciones en Venezuela sirvan para "resolver problemas y no para convertirse en uno"

Archivo - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un acto en el estado de Lara, en el noroeste del país - PRENSA PRESIDENCIAL DE VENEZUELA - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha subrayado que los futuros procesos electorales que se celebren en el país deben estar orientados a "resolver problemas" y no a convertirse en un uno, apelando a la responsabilidad de los actores políticos en el marco de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la oposición.

Durante un acto público en Carabobo, Rodríguez ha defendido la convivencia pacífica y las garantías institucionales, insistiendo en que el entendimiento político debe traducirse en mejoras tangibles para la ciudadanía. En este sentido, ha enmarcado el tercer ciclo de conversaciones con la oposición en la necesidad de lograr la recuperación económica, mejorar los servicios públicos y reclamar activos internacionales, como la devolución del oro retenido en el Banco de Inglaterra para destinarlo "al salario los trabajadores, el sistema eléctrico y los hospitales".

En lo relativo a unos futuros comicios en el país sudamericano, Rodríguez ha criticando a aquellos sectores que, a su juicio, buscan el enfrentamiento o priorizan los intereses partidistas. "Yo sé que hay quienes están hambrientos de poder, quienes hacen malabarismo y todo tipo de 'show' por el poder. Nosotros no estamos aquí por el poder, estamos para servir al pueblo", ha apostillado.

La dirigente venezolana ha reiterado su confianza en la ley de amnistía aprobada recientemente como una vía para que los "sectores radicales abandonen para siempre la violencia", instando a todas las fuerzas políticas a centrarse en el trabajo institucional y a rechazar vías de alteración del orden público.

Estas declaraciones se producen pocos días después de que la principal figura de la oposición, María Corina Machado, anunciara su regreso a Venezuela después de diez meses en el extranjero, un retorno que dio pie a caravanas multitudinarias y muestras de apoyo popular en distintos puntos del país.

Sin embargo, la Premio Nobel de la Paz no ha sido partícipe de la tercera ronda de contactos entre el Ejecutivo interino y representantes de la oposición --liderados por Dinorah Figuera y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez--, un proceso que busca asentar las bases para unas garantías electorales y que cuenta con el respaldo explícito de Estados Unidos para consolidar la estabilidad democrática en el país.