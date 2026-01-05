Delcy Rodríguez designa una comisión de alto nivel en Venezuela para intentar obtener la liberación de Maduro

Archivo - La vicepresidenta y ahora presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una comparecencia en Caracas en octubre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Wei Neiruilaquanguodaibiaoda

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha designado una comisión para intentar lograr la liberación del presidente del país, Nicolás Maduro, quien fue capturado por el Ejército de Estados Unidos durante un ataque perpetrado el sábado contra el país sudamericano.

El ministro de Comunicación venezolano, Freddy Náñez, ha indicado que durante una reunión del Consejo de Ministros --la primera con Rodríguez como presidenta encargada-- han sido creadas dos comisiones por la hasta ahora vicepresidenta, una de las cuales es "la comisión de alto nivel para la liberación del presidente, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores".

Así, ha especificado en una comparecencia retransmitida a través de la cadena de televisión estatal VTV que este organismo estará presidido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; el ministro de Exteriores, Yvan Gil; la viceministra para Comunicación Internacional, Camilla Fabri; y el propio Náñez.

Náñez ha ensalzado además las movilizaciones registradas en Venezuela y otras partes del mundo para trasladar "el reclamo irreductible por la liberación inmediata del presidente, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores". "Nuestras calles se llenaron de pueblo, de banderas tricolor, de ocho estrellas, y un reclamo justo por la soberanía y la autodeterminación de los pueblos", ha destacado.

"No se puede aceptar que un precedente tan nefasto como este pueda consolidarse, puesto que sería un factor de desequilibrio no solo para la región, sino para el mundo", ha sostenido, al tiempo que ha confirmado que Rodríguez ha realizado además una visita a los heridos durante el ataque de Estados Unidos.

"Jóvenes, soldados y soldadas, valientes y heroicos que pusieron el pecho para defender nuestra soberanía, nuestra integridad y a nuestro presidente", ha zanjado, horas antes de la prevista comparecencia de Maduro ante un tribunal de Nueva York para hacer frente a cargos de conspiración narco-terrorista, según el pliego de cargos que cita el Título 21 Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos.