Delcy Rodríguez, 'mano derecha' de Maduro y presidenta encargada de Venezuela en un momento de enorme tensión con EEUU

Archivo - La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez - Jhonn Zerpa/Prensa Miraflores/dp / DPA - Archivo

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el ataque lanzado el sábado por Estados Unidos contra el país sudamericano ha implicado el ascenso al puesto de "presidenta encargada" de la hasta ahora vicepresidenta, Delcy Rodríguez, quien ya ocupara cargos durante el mandato de Hugo Chávez y quien se ha consolidado durante los últimos años como una de las principales figuras de la política venezolana.

Rodríguez, nacida en Caracas en 1969, es hija de Jorge Antonio Rodríguez, fundador del partido marxista Liga Socialista, muerto en 1976 por las torturas sufridas bajo custodia de las autoridades después de ser detenido por el secuestro meses antes de William Niehous, presidente local de una empresa estadounidense.

Asimismo, es hermana de Jorge Rodríguez, un político y psiquiatra que es el presidente de la Asamblea Nacional --el Parlamento-- desde 2021 y quien fue vicepresidente de Chávez entre 2007 y 2008, además de presidente del Consejo Nacional Electoral entre 2005 y 2006 y ministro de Comunicación de Maduro entre 2017 y 2020.

Obtuvo el título de abogada tras estudiar en la Universidad Central de Venezuela, tras lo que empezó a involucrarse en política a raíz del intento de golpe de Estado contra Chávez en 2002, un momento en el que se encontraba en Londres, llegando a encerrarse junto a su madre en la Embajada de Venezuela para protestar contra la asonada.

Rodríguez, que aseguró en el pasado que estudió Derecho a raíz de la muerte de su padre a manos de las autoridades, inició su carrera política en 2003, cuando entró en la Coordinación General de la Vicepresidencia de Venezuela, tras lo que fue directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Energía y Minas.

Posteriormente, fue nombrada en febrero de 2006 por Chávez como ministra del Despacho de la Presidencia, un cargo que ocuparía solo unos meses y que abandonó en medio de informaciones sobre desavenencias con el entonces presidente, fallecido en 2013 a causa de un cáncer poco después de obtener la reelección en las elecciones de diciembre de 2012.

ASCENSO POLÍTICO BAJO EL MANDATO DE MADURO

De hecho, no fue hasta la llegada de Maduro al poder a raíz de la muerte de Chávez --cuyo mandato completó de forma interina en un primer momento y posteriormente tras imponerse en las urnas en abril de 2013 al opositor Henrique Capriles-- cuando Rodríguez empezó a ascender a nivel político hasta ser considerada la 'mano derecha' del mandatario.

Así, su primer cargo de Gobierno fue como ministra de Comunicación e Información, cartera que encabezó entre agosto de 2013 y octubre de 2014, tras lo que pasó a ser la titular de Exteriores, liderando la diplomacia venezolana desde diciembre de 2014 hasta junio de 2017, época en la que tuvo un perfil y una visibilidad muy elevadas.

Rodríguez fue también la elegida para encabezar la Asamblea Nacional Constituyente, creada en medio de la disputa entre el Gobierno y la oposición a raíz de la victoria opositora en las elecciones de diciembre de 2015 a la Asamblea Nacional, en las que el PSUV perdió el control del organismo por primera vez en 16 años.

Las crecientes disputas entre el Legislativo y el Ejecutivo, incluido un intento de recoger firmas para iniciar un proceso que derivara en el cese de Maduro, no amainó con las conversaciones entre el Gobierno y la oposición. Las tensiones llegaron a su culmen en mayo de 2017, cuando el Tribunal Supremo disolvió la Asamblea Nacional.

Finalmente, las protestas por la crisis política y la falta de salida negociada a la misma llevaron a Maduro a convocar en mayo una Asamblea Constituyente, cuyas elecciones fueron boicoteadas por la oposición --permitiendo a los aliados del presidente dominar totalmente el nuevo organismo--, tras lo que Estados Unidos respondió con sanciones contra el presidente de Venezuela.

Fue precisamente al frente de la Asamblea Nacional Constituyente cuando se consolidó su posición, especialmente debido a que, al menos en teoría, el organismo disponía de más poder que la propia Presidencia, por ser considerado un órgano con carácter supraconstitucional.

VICEPRESIDENTA Y REUNIÓN CON ÁBALOS

Maduro dio un paso más a la hora de consolidar la posición de Rodríguez al nombrarla en 2018 como vicepresidenta del país sudamericano, después de que el presidente obtuviera un segundo mandato en las urnas en unas elecciones boicoteadas por los principales partidos de la oposición y con una participación del 46 por ciento.

Ocupando este cargo estalló el conocido en España como 'Delcygate', cuando se reunió en enero de 2020 con el exministro José Luis Ábalos en el aeropuerto Madrid-Barajas Aldofo Suárez a pesar de que tenía prohibida la entrada a la zona Schengen por parte de la Unión Europea (UE) por su supuesto papel en "violaciones de los Derechos Humanos y la democracia" en Venezuela.

El caso, que generó polémica en España, fue finalmente archivado por la Audiencia Provincial de Madrid al no apreciar delito y considerar que, si bien Delcy estuvo en el aeropuerto, lo que pudo suponer una vulneración de la citada prohibición del Consejo Europeo, la reunión con Ábalos no suponía un delito de prevaricación imputable al entonces ministro.

En este tiempo, se convirtió en uno de los grandes operadores políticos de Maduro acudiendo como representante de Venezuela a citas internacionales como la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos en Bruselas, en 2023.

Rodríguez se reunió con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y Maduro para abordar la crisis en el país --en el marco de los esfuerzos de mediación del exmandatario--, que Madrid circunscribió a un viaje a Venezuela "en su condición de ciudadano particular" y "sin ningún cargo de representación".

Acumuló aún más competencias en septiembre de 2020 al ser nombrada como ministra de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, mientras que en agosto de 2024 --tras unas nuevas elecciones controvertidas-- pasó a ocupar la cartera de Hidrocarburos, con gran peso en la gestión de la economía venezolana, muy dependiente de las exportaciones petroleras.

ATAQUE DE EEUU Y RESPONSABILIDAD COMO PRESIDENTA ENCARGADA

La hasta ahora vicepresidenta venezolana, que se encuentra también bajo sanciones de Estados Unidos desde 2018 --cuando el Departamento del Tesoro impuso medida contra ella, su hermano, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino; y la primera dama, Cilia Flores-- por supuestas violaciones de los Derechos Humanos, ha tenido que asumir el puesto de "presidenta encargada" a raíz de la captura de Maduro.

Este paso ha tenido lugar después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) afirmara que Rodríguez debía asumir la jefatura del Estado ante la "ausencia forzosa" de Maduro, detenido junto a Flores durante la citada operación militar estadounidense.

Así, la Constitución venezolana contempla, en sus artículos 233 y 234, que la ausencia temporal o definitiva de un presidente implica que sea el vicepresidente el que asuma sus funciones, algo que Rodríguez ha hecho en medio de advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que se pliegue a los designios de Washington.

El propio Trump sorprendió en su primera rueda de prensa tras el ataque a Venezuela al desacreditar a la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, de la que dijo que no cuenta con suficientes apoyos en el país, y abrir la puerta a una cooperación bajo sus términos con Rodríguez, considerada una figura más pragmática que Maduro. La nueva presidenta encargada ha reivindicado el "derecho a la paz" de Venezuela y ha invitado a Estados Unidos "a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación", al tiempo que ha creado una comisión para intentar lograr la liberación de Maduro.