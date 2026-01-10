Delcy Rodríguez justifica las negociaciones para la apertura de embajadas con EEUU como método de "denuncia"

Archivo - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. - Europa Press/Contacto/Wei Neiruilaquanguodaibiaoda

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha confirmado las negociaciones con las autoridades de Estados Unidos para la reapertura de sus respectivas embajadas y ha justificado las mismas como una manera de "reiterar la denuncia" contra la intervención militar estadounidense que supuso la captura del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores.

"¿Con qué objetivo (se exploran canales para la apertura de embajadas)? Reiterar la denuncia contra la agresión que sufrió nuestro pueblo, porque nuestras mujeres, nuestros hombres, nuestras niñas, nuestros niños fueron profundamente impactados por una agresión de esta naturaleza", ha sostenido en un discurso televisado por la cadena nacional VTV.

Un portavoz del Departamento de Estado ha confirmado a Europa Press este viernes que un equipo formado por personal diplomático y de seguridad de la Unidad de Exteriores de Venezuela, incluido el encargado de negocios de dicha oficina, John McNamara, ha ido a Caracas "para realizar una evaluación inicial sobre una posible reanudación gradual de las operaciones".

Igualmente, el ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, ha asegurado que el país latinoamericano ha "decidido iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático" con Washington, "orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países".

Rodríguez ha reiterado que su respuesta a la "agresión por parte de una potencia nuclear" será en el "ámbito de la diplomacia". "Nos vamos a ver cara a cara en la diplomacia y nosotros iremos con nuestra diplomacia bolivariana de paz a defender la paz de Venezuela, la estabilidad de Venezuela, el futuro, a defender nuestra independencia y a defender nuestra soberanía sagrada e irrenunciable", ha añadido la nueva mandataria.

PRIMERA PRUEBA DE VIDA DE MADURO

La presidenta encargada ha agradecido a las autoridades de Qatar por su labor mediadora para obtener la "primera fe de vida" del presidente Maduro y su esposa. Asimismo, ha indicado que el Gobierno qatarí ha facilitado los canales de comunicación y diálogo con la Administración Trump.

Rodríguez también ha mostrado su agradecimiento con los líderes de España, Colombia y Brasil tras una ronda de conversaciones telefónicas mantenidas este viernes en las que ha informado "detalladamente sobre los ataques armados" contra territorio venezolano.

En concreto, ha detallado que el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha enviado medicamentos a Venezuela debido a los daños que sufrió una almacén con recursos médicos durante los bombardeos estadounidense, lo que ha provocado falta de fármacos para tratamientos concretos.

"Así que son noticias que quería darlas sentada para que se entienda el camino que estamos tomando, un camino para fortalecernos. Un camino para protegernos, pero que es un camino también para levantar nuestras banderas de reivindicación y es un camino que nos permita asegurar el retorno del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente Cilia Flores", ha aseverado Delcy Rodríguez.