Delcy Rodríguez llega a EEUU para "llevar la voz de Venezuela" a la Asamblea General de la ONU

Archivo - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. - Jhonn Zerpa/Prensa Miraflores/dp / DPA - Archivo

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha llegado este lunes a la ciudad estadounidense de Nueva York para asistir a la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas, que está previsto que tenga lugar a lo largo de esta semana y a la que espera "llevar la voz de Venezuela".

"Llegamos a Nueva York con la firmeza y la esperanza de un pueblo que cree en el encuentro y la unión entre las naciones. En la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas, Venezuela estará presente para llevar su voz y defender sus principios", ha destacado Rodríguez en un comunicado difundido tras aterrizar.

Así, ha expresado que la agenda de trabajo para estos días "se basa en el respeto, la cooperación y el entendimiento". "Somos un país que apuesta por la paz, el diálogo y la construcción de caminos comunes", ha zanjado.

Está previsto que durante su viaje Rodríguez mantenga un encuentro informal con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los márgenes de la asamblea, tal y como indican fuentes del Gobierno estadounidense. Este encuentro sería el primero entre líderes de ambos países desde el que tuvo lugar entre los entonces presidentes Nicolás Maduro y Barack Obama en 2015.

Estados Unidos y Venezuela restablecieron sus relaciones diplomáticas el pasado mes de marzo tras siete años de ruptura y tan solo unos meses después de que el Ejército estadounidense lanzara una operación militar contra el país caribeño que derivó en la captura y encarcelamiento de Maduro, que se encuentra actualmente en una prisión de Nueva York a la espera de que se celebre el juicio en su contra.