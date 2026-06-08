Delcy Rodríguez llega a Turquía en una visita sorpresa tras su paso por India

Archivo - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. - Europa Press/Contacto/Venezuelan Presidency

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha llegado este lunes a Turquía, donde prevé reunirse con el presidente, Recep Tayyip Erdogan, en una visita sorpresa al país tras su paso por India en el marco de su gira internacional.

La Presidencia turca ha confirmado la llegada de la sucesora en el cargo de Nicolás Maduro, que fue capturado en enero por las fuerzas estadounidenses en el marco de una operación contra el país.

El ministro de Energía turco, Alparslan Bayraktar, ha explicado que Rodríguez había aceptado previamente la invitación del Gobierno turco y ha confirmado que mantendrá un encuentro con Erdogan a las 17.30 horas (hora local) en el palacio de Dolmabahçe.

Además, ha destacado que Turquía mantiene estrechas relaciones con Venezuela, un país caribeño rico en petróleo. Así, está previsto que las partes fortalezcan sus vínculos bilaterales y avancen en áreas de cooperación estratégica.

El viaje se enmarca en las gestiones diplomáticas que Rodríguez mantiene activas en distintos países. Junto a ella viajan el ministro de Exteriores, Yván Gil; la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Isabel Iturria; y el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Miguel Ángel Pérez Pirela.

A esta delegación se suman la ministra del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez; la ministra del Poder Popular para el Turismo, Daniella Cabello; la ministra del Poder Popular para el Transporte, Jacqueline Faría; y el ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, Juan Escalona.