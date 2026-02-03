Delcy Rodríguez nombra ministra de Turismo a la hija de Diosdado Cabello

El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello - Europa Press/Contacto/Ding Hongfa

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Daniella Cabello, hija del ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, ha sido nombrada este lunes como nueva titular de la cartera de Turismo, en sustitución de Leticia Gómez.

Así lo ha anunciado la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un breve mensaje en Telegram, donde ha destacado que la mujer de 33 años "asumirá desde ahora la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional" y ha agradecido a Gómez "su valiosa labor al frente de esta importante cartera".

La nueva ministra, que también es hija de la diputada Marleny Contreras, preside la fundación Marca País de Venezuela y la Agencia de Promoción de Exportaciones venezolana.

Cabello, que cuenta con más de 400.000 seguidores en la red social Instagram y cerca de 290.000 en TikTok, está incluida en la lista de miembros del Gobierno venezolano sancionados por el Tesoro de Estados Unidos desde noviembre de 2024 tras las elecciones presidenciales de julio de ese año en las que Nicolás Maduro proclamó su victoria, pese a las denuncias de fraude por parte de la oposición venezolana y gran parte de la comunidad internacional.