Delcy Rodríguez pide suspender las sanciones para facilitar la respuesta a los terremotos en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez - PRESIDENCIA DE VENEZUELA

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha hecho un llamamiento a la suspensión de las sanciones impuestas a Venezuela para facilitar así la respuesta al doble terremoto del pasado 24 de junio, que han costado la vida a casi 3.000 personas.

"Es muy importante insistir que cesen las sanciones contra Venezuela, que podamos acceder con libre capacidad a los recursos del país justamente por este proceso de recuperación", ha afirmado Rodríguez este sábado durante su visita a un puesto de mando instalado en la avenida Bolívar de Caracas.

La presidenta encargada ha adelantado que se pondrá en marcha un paquete de medidas para responder a la crisis, incluidas diez medidas "motores" de la economía "que tienen que ver con este proceso de recuperación y de reconstrucción de nuestra paz", han informado canales oficiales venezolanos.

Asimismo ha anunciado la creación de la Gran Misión Venezuela Renace, concebida como un "brazo ejecutor" para la recuperación de viviendas e infraestructuras. "He decidido crear la Gran Misión Venezuela Renace, donde se comprenderán las misiones Barrio Nuevo Barrio Tricolor, Juntos Todo es Posible y Venezuela Bella, como un gran brazo ejecutor en materia de recuperación de viviendas, de infraestructura", ha declarado a la cadena Venezolana de Televisión.

Rodríguez ha recordado que el pasado 25 de junio anunció la creación de un fondo con dinero que está bloqueado en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en otros organismos financieros internacionales. "Ese fondo va a llevar por nombre Venezuela Renace y será para la reconstrucción y la recuperación de las zonas afectadas por el doblete sísmico", ha señalado.

El paquete incluye un programa de asignación mensual "durante los próximos seis meses que permitan una contingencia de ingresos permanentes" para las personas más afectadas por los terremotos.

Por otra parte, la banca pública y la privada activarán la cartera hipotecaria con hasta 80% de subsidio. Asimismo, decretó la prohibición de exportar materiales relacionados con la construcción. "Entra Venezuela en un proceso de recuperación de infraestructuras, de viviendas", ha resaltado.

En cuanto a los hidrocarburos, el sector continúa "recuperándose". "Este segundo trimestre, la recuperación supera el 9 por ciento y supera un 10 por ciento con relación al año pasado en el mismo período", ha señalado. Rodríguez ha concluido prometiendo que Venezuela va a renacer y se va a levantar "sobre el dolor, sobre el alma herida".