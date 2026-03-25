Delcy Rodríguez, una de las ponentes de un foro económico en Miami que contará con la participación de Trump

Archivo - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodriguez. - Tian Rui / Xinhua News / ContactoPhoto - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, figura como una de las ponentes en un foro económico que se celebrará este miércoles en la ciudad estadounidense de Miami, en el que también intervendrá el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

El foro FII Priority recoge en su listado de participantes el nombre de Rodríguez, que participará en un panel sobre perspectivas macroeconómicas en América Latina y el Caribe, una charla que estará moderada por Richard Attias, director ejecutivo en funciones del FII Institute.

La participación de la presidenta encargada de Venezuela se enmarca en un apartado titulado 'El nuevo orden en América Latina', según el programa, que apunta que en el foro se abordarán "cómo pueden identificarse, financiarse y aumentarse las oportunidades para apoyar un crecimiento sostenido y compartir beneficios entre inversores y la región".

El foro, que se celebrará en el Hotel Faena de Miami Beach y se extenderá hasta el viernes, será cerrado con una intervención de Trump. Entre los ponentes figuran también el presidente de Sierra Leona, Julius Maada Bio, y el ministro de Finanzas de Arabia Saudí, Mohamed bin Abdulá al Yadaan, así como decenas de empresarios.

Rodríguez era la vicepresidenta del país sudamericano hasta la operación lanzada por Estados Unidos a principios de enero contra Venezuela, que se saldó con más de un centenar de muertos y la captura del mandatario, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, trasladados a Nueva York para ser juzgados por cargos de "narcoterrorismo".

Desde entonces ocupa el cargo de presidenta encargada, tal y como contempla la Constitución venezolana, y ha encabezado un proceso de interinidad marcado por una mejora de las relaciones, situación que ha llevado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a aplaudir su "buen trabajo" por permitir sacar "millones" de barriles de petróleo hacia el país norteamericano.