Delcy Rodríguez supervisa las labores de recuperación de infraestructura vital en el norte de Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez - JUAN CARLOS / PRESIDENCIA VENEZUELA

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, ha supervisado las labores de recuperación de infraestructura de vital importancia en el norte de Venezuela, la zona más afectada por los terremotos registrados el 24 de junio, que se han saldado con casi 3.900 muertos y miles de heridos.

Esta visita ha permitido evaluar estos trabajos, que se concentran en torno a dos ejes fundamentales: la evaluación logística y la atención inmediata en el terreno, según informaciones recogidas por el diario 'El Universal'.

Así, ha realizado un recorrido por el municipio de Macuto, en el estado de La Guaira, que fue declarado zona de desastre y militarizado tras los seísmos. Hasta allí se ha desplazado junto al vicepresidente Sectorial Juan José Ramírez; el ministro de Atención de las Aguas, Carlos Mast; el ministro para la Energía Eléctrica, Rolando Alcalá; el gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán; y el alcalde del municipio Vargas, José Manuel Suárez.

En este sentido, ha dado comienzo al plan 'Venezuela Renace', cuyo objetivo, según las autoridades, es "coordinar las estrategias de emergencia y la recuperación integral de la infraestructura y servicios en esta entidad del litoral central". El despliegue se fundamenta en una estrecha articulación entre las instituciones del Estado.

"Esta sinergia permite la distribución de equipos técnicos y sociales en todo el territorio guaireño, garantizando una atención directa y eficiente en las localidades más afectadas", han recalcado las autoridades.