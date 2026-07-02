Delcy Rodríguez visita los hospitales de campaña instalados por delegaciones extranjeras tras los seísmos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez - JUAN CARLOS / PRESIDENCIA VENEZUELA

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha visitado los hospitales de campaña instalados recientemente por delegaciones extranjeras tras los potentes terremotos registrados el 24 de junio en el país y que han dejado hasta la fecha cerca de 2.300 muertos.

Estos centros hospitalarios han sido instalados por "delegaciones extrajeras conformadas por Cruz Roja Internacional, Estados Unidos, Francia, Perú, Alemania, y Jordania en el estado La Guaira", que se encuentra militarizado tras ser el más afectado por los seísmos.

En la actualidad, Venezuela cuenta con más de 3.300 rescatistas extranjeros de 27 países desplegados en las zonas afectadas, según ha indicado el Ministerio de Comunicación en un comunicado. "Rodríguez ha conversado con sus representantes sobre las altas capacidades técnicas dispuestas para atender la contingencia en La Guaira", recoge el documento.

Este despliegue ha servido para "resaltar el extraordinario logro técnico y humano alcanzado (...), reflejo de la efectividad de los equipos de rescate urbanos". "Esta importante misión forma parte del despliegue global de los rescatistas extranjeros que operan en estos momentos las zonas afectadas, sumando unidades caninas de rastreo, especialistas de búsqueda y asistencia médica de vanguardia", ha explicado.

Además, la mandataria ha supervisado una reunión con los diferentes organismos de seguridad para evaluar las zonas afectadas por los terremotos y ha encabezado una sesión estratégica con los cuerpos de seguridad del Estado para "anlaizar los protocolos de atención desplegados en los territorios impactados por los movimientos sísmicos".

En dicha mesa de trabajo han presentes figuras clave como el ministro del Interior, Diosdado Cabello, el ministro de Defensa, Gustavo González López, el jefe de la Guardia Nacional Bolivariana, Juan Ernesto Sulbarán, y el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), Alexis Rodríguez.

Durante el encuentro, todos ellos han abordado detalladamente "la logística operativa, priorizando la vigilancia militar en las áreas críticas, la gestión estricta de las rutas de acceso y el avance constante de las operaciones especializadas de rescate y despeje de escombros", afirma el comunicado.

Asimismo, se han definido las líneas de actuación "ante el periodo de duelo nacional de siete días decretado por el Ejecutivo para honrar la memoria de los ciudadanos fallecidos y reafirmar el apoyo absoluto a las familias afectadas por esta lamentable situación".