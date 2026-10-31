Una delegación de Catar viaja a Teherán para desatascar las negociaciones entre EEUU e Irán

Archivo - El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y el emir de Catar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, durante una reunión en Moscú - Iranian Presidency / Zuma Press / Europa Press

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una delegación catarí ha visitado este viernes Teherán para reunirse con las autoridades iraníes, según han informado medios estatales, con el objetivo de reactivar las negociaciones de paz entre Estados Unidos y el Gobierno iraní, estancadas desde hace varios meses.

El desplazamiento, confirmado por la agencia estatal de noticias iraní IRNA, constituye la segunda visita de mediadores cataríes a la capital de Irán en el plazo de una semana.

"Una delegación de Catar, encabezada por el asesor principal del primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores cataríes, llegó a Teherán este viernes para reunirse y mantener conversaciones con altos funcionarios de la República Islámica", reza el comunicado.

Varios medios, como Al Yazira o Doha News, han precisado que la mediación se coordina directamente con la Casa Blanca, en el marco de una ofensiva diplomática para propiciar un acercamiento entre ambas potencias.

La reactivación de las conversaciones se produce después de que Doha presentara el pasado domingo una propuesta de paz a Teherán. Aunque altos cargos iraníes calificaron inicialmente dicho borrador de "inaceptable" y reafirmaron su firmeza en materia nuclear, las partes mantienen abiertas las vías de comunicación.

Irán pretende levantar el bloqueo estadounidense sobre los puertos iraníes y levante las sanciones impuestas antes de abordar la cuestión nuclear, algo a lo que Washington, de momento, se niega.

En este contexto, la cadena Al Yazira y medios estadounidenses han adelantado que se sopesa una reunión cara a cara entre el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, la cual podría celebrarse la próxima semana en Doha o Estambul.

De acuerdo con estas fuentes, Vance habría transmitido una carta a Rezaei a través de los mediadores cataríes proponiendo la reapertura formal de negociaciones directas. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, confirmó esta semana que su Gobierno mantiene contactos continuos con los intermediarios para evaluar propuestas que faciliten la aplicación del plan de siete días trazado por Teherán para el cese de las hostilidades regionales.

De esta manera, se espera que la delegación iraní visite la capital catarí para continuar las negociaciones este mismo sábado.