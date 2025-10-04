Los demócratas rechazan de nuevo en el Senado el plan presupuestario y se mantiene el cierre del gobierno estadounidense

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los demócratas del Senado de Estados Unidos han vuelto a votar en contra del plan presupuestario que financiaría al Ejecutivo estadounidense hasta el finales del mes de noviembre, manteniendo de esta manera el cierre de Gobierno que ya se extiende desde el pasado miércoles.

"Llevamos meses exigiendo a los líderes republicanos que se sienten a conversar con nosotros. Se han negado y nos han empujado directamente a un cierre gubernamental", ha indicado el líder de los demócratas en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, en un mensaje emitido en su cuenta de la red social X.

El resultado ha quedado en 54 votos a favor y 44 en contra --la suma de votos favorables para la aprobación debe ser 60-- y, aunque tres miembros del grupo demócrata han acompañado a los republicanos, la situación se ha repetido como en anteriores votaciones sin que los afines a Trump consiguieran ningún voto más.

Antes de la votación, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, advirtió de posibles despidos en caso de que la votación no saliera adelante y continuara el cierre, una situación que se prolongará por lo menos hasta el lunes cuando tendrá lugar la próxima sesión.

La fallida votación aspiraba a extender el gasto público después de que las últimas fracasaran ante la insistencia de los demócratas a extender los subsidios contemplados en el Obamacare y revertir los recortes al programa sanitario Medicaid, utilizado por millones de personas mayores, discapacitadas y de bajos ingresos.

Los republicanos controlan actualmente ambas cámaras del Congreso; sin embargo, su limitada mayoría en el Senado hace que los demócratas tengan margen para presionar, especialmente en lo que respecta a un programa sanitario como el Obamacare, criticado por la Administración Trump en medio del recrudecimiento de su retórica antiinmigración, pese a que los migrantes indocumentados no pueden beneficiarse de dichos subsidios.

"Los republicanos siguen dispuestos a reabrir el Gobierno y volver a ocuparse de los asuntos del pueblo estadounidense. Cuánto tiempo más durará este cierre dependerá enteramente de los demócratas. La elección es de ellos", ha advertido el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune.

"Cientos de miles de empleados federales están trabajando sin paga mientras los republicanos de la Cámara de Representantes reciben pago por negarse a trabajar. Estoy tratando de evitar que las primas se disparen para 24 millones de estadounidenses y evitar que 15 millones pierdan su atención médica", ha declarado el senador demócrata, Bernie Sanders.

Este cierre gubernamental será el 14.º de la historia de Estados Unidos y el primero desde 2019, cuando la financiación del gobierno se interrumpió durante cinco semanas, incluyendo el Año Nuevo, durante el primer mandato de Trump.